26/10/2025
Garçom, tem Pitú? Veja o meme que tomou conta do Brasil
Garçom, tem Pitú? Veja o meme que tomou conta do Brasil

Nas últimas semanas, um novo bordão está tomando conta das redes sociais: “Garçom, tem Pitú?”. O vídeo viralizou e tem milhões de visualizações, sendo reproduzido por celebridades como Pabllo Vittar e Adriane Galisteu. No TikTok, o vídeo original ultrapassa 23 milhões de visualizações, e se tornou um dos sons mais populares do momento.

A responsável pelo hit é Laércia Dantas, cantora e criadora de conteúdo que transformou um momento espontâneo em um fenômeno nacional. O bordão se tornou marca registrada, sempre sendo utilizado antes de um cover musical. No vídeo original, a canção interpretada foi Onde Anda Meu Amor, de Paulinho Paixão.

Laércia Dantas conversando com Roberta Miranda após sucesso com vídeo viral

Laércia Dantas viralizou com o bordão Garçom, tem Pitu?

Laércia Dantas viralizou com o bordão Garçom, tem Pitu?

Laércia Dantas viralizou com o bordão Garçom, tem Pitu?

A cantora, que reside na cidade de Picos (PI), conquistou o público com estilo simples de fazer os vídeos e claro, tudo com muito carisma. Na biografia do Instagram, ela até incorporou a frase que a consagrou: “Garçom, tem Pitú? Traz!”.

A Pitu é uma tradicional cachaça produzida em Pernambuco e um dos formatos mais popuçares de venda do produtos é em latinhas, como as de cerveja.

Assista ao vídeo viral

@laerciadantas1Onde Anda meu Amor♬ som original – LAÉRCIA DANTAS 🎹🎤

Com um teclado e uma base de som, Laércia interpreta músicas de forró e brega com uma energia única. Hoje, ela soma mais de 790 mil seguidores no Instagram e 804 mil no TikTok, números que continuam crescendo rapidamente. Ela foi inclusive notada pela própria marca que deu origem ao bordão.

O sucesso foi tanto que Laércia começou a chamar a atenção de influenciadores e artistas. Ela foi convidada por Carlinhos Maia para uma confraternização e recebeu mensagens de apoio de fãs e celebridades. Em um vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, Laércia também chegou a conversar por chamada de vídeo com a cantora Roberta Miranda.

Em meio ao sucesso, Láercia revelou também que está trabalhando bastante gravando em estúdios e que por isso não está aparecendo tanto nas redes sociais.

