Garimpeiro gera polêmica após atirar em sucuri gigante; veja vídeo

Na manhã da última sexta-feira (03/10), um grupo de garimpeiros gerou revolta nas redes sociais após atirar contra uma sucuri gigante encontrada em uma área remota da floresta amazônica.

O vídeo que circula na internet mostra os homens se aproximando de barco da cobra, estimada em cerca de 10 metros de comprimento e 300 quilos, apenas para atirar. A cena deixou internautas indignados, já que o animal não apresentava nenhuma ameaça imediata ao grupo.

Especialistas em meio ambiente destacam que a sucuri — também chamada de anaconda — é a maior cobra da América do Sul e exerce papel fundamental no equilíbrio ecológico da região. “Trata-se de um ato de violência desnecessária contra uma espécie símbolo da Amazônia”, comentou um biólogo ouvido pela reportagem.

O episódio reacende o debate sobre a degradação ambiental provocada pelo garimpo e os riscos que a fauna enfrenta diante da expansão de atividades ilegais na floresta. Ambientalistas alertam que a perseguição a animais de grande porte, somada ao desmatamento e à poluição dos rios, agrava ainda mais a ameaça ao ecossistema amazônico.

Veja o vídeo: