“Garota VIP”: Natanzinho Lima leva mordida de fã no palco e detalha “ataque”

Ao alcançar tamanho sucesso, a última coisa que Natanzinho Lima imaginava é que seria “atacado” por uma fã no palco! Em entrevista ao portal LeoDias com o repórter Natan Balieiro, o cantor comentou o episódio que aconteceu em Tavares, no Sertão da Paraíba, no mês passado. Nos bastidores do seu show no Garota VIP, em Manaus, na Arena da Amazônia, no último sábado (11/10), ele deu detalhes do ocorrido.

Antes de falar sobre o incidente, Natanzinho agradeceu pelo carinho dos fãs e elogiou o amigo Wesley Safadão. “É diferente demais, Manaus. Estou muito feliz de estar de volta. É gratificante participar deste evento grandioso do Safadão que é o Garota VIP, né? E faz tempo que ele não vinha aqui, né? Quando o homem vem, já se sabe: é loucura!”, declarou.

Natanzinho Lima explica mordida de fã: "Coisa louca" Foto: Portal LeoDias Fã invade palco e morde Natanzinho Reprodução/Instagram @blogjairsampaio_ Natanzinho Lima reúne 40 mil pessoas em Teresina na estreia do projeto "Cortando Chão" Reprodução Natanzinho Lima Portal LeoDias Natanzinho Lima Reprodução

Em seguida, o forrozeiro relatou como foi o momento da mordida da fã: “Não, rapaz, foi uma das loucuras e já aconteceram várias. Mas, na hora que ela tentou me morder, eu falei: ‘Rapaz, ela tá me mordendo!’ Ia pegar no meu peito, mano, ia arrancar!”, disse, aos risos. Por sorte, Natanzinho revelou que a fã acabou mordendo apenas a roupa: “Ela pegou bem aqui na camisa. Foi sorte que foi na camisa! Aí torou o botão, azunhou (deu uma unhada) aqui”.

Quando questionado se imaginava que algo assim poderia acontecer no início da carreira, ele confessou: “Rapaz, não imaginava. Essa mordida foi uma coisa muito louca. A mina chegou querendo pegar meu chapéu. Quase roubou, mas segurei na mão dela”. O cantor lembrou que a fã começou de forma carinhosa, dançando com ele, mas depois mudou o comportamento.

“Eu falei: ‘Que amor é esse? É ódio? O que é isso?’”, indagou. Ele finalizou refletindo sobre a fase em que está vivendo: “Sobre tudo que estou vivendo, meu irmão, eu nem sei como tudo isso aconteceu. Só tenho a agradecer”. Natanzinho Lima iniciou a carreira artística aos 16 anos, começando de forma informal em festas de família, após um vídeo seu viralizar na escola. A trajetória profissional ganhou força com vídeos na internet, levando ao lançamento do primeiro single, “Localiza Não”, em 2020, e ao grande sucesso do projeto “De Bar em Bar”, em 2023.