Garotinho leva idosa para comer hambúrguer pela primeira vez e vídeo emociona

Um gesto simples se tornou viral nas redes sociais neste domingo (12). Um garotinho convidou uma idosa para comer hambúrguer pela primeira vez, registrando o momento em vídeo e emocionando internautas.

Nas imagens, a criança aparece sorrindo e oferecendo o lanche à senhora, que também demonstra felicidade e surpresa. Apesar de ser uma criança, o gesto mostra cuidado e atenção, embora o lanche tenha sido pago pela família do garoto, segundo relatos de quem compartilhou o vídeo.

O momento despertou comentários positivos e emocionados, sobre a importância de pequenos atos de gentileza. Muitos usuários destacaram a pureza e a inocência da criança, que, com sua atitude, aqueceu o coração de quem assistiu ao vídeo.

Veja o vídeo: