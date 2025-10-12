12/10/2025
Garotinho leva idosa para comer hambúrguer pela primeira vez e vídeo emociona

Criança de poucos anos compartilha momento simples, mas cheio de carinho, com senhora que nunca havia experimentado o lanche

Um gesto simples se tornou viral nas redes sociais neste domingo (12). Um garotinho convidou uma idosa para comer hambúrguer pela primeira vez, registrando o momento em vídeo e emocionando internautas.

Nas imagens, a criança aparece sorrindo e oferecendo o lanche à senhora, que também demonstra felicidade e surpresa. Apesar de ser uma criança, o gesto mostra cuidado e atenção, embora o lanche tenha sido pago pela família do garoto, segundo relatos de quem compartilhou o vídeo.

Garotinho oferece hambúrguer à idosa pela primeira vez; gesto simples emociona redes sociais/Foto: Reprodução

O momento despertou comentários positivos e emocionados, sobre a importância de pequenos atos de gentileza. Muitos usuários destacaram a pureza e a inocência da criança, que, com sua atitude, aqueceu o coração de quem assistiu ao vídeo.

Veja o vídeo:

