Gata burla esquema de tutora e come ração suficiente para 14 dias

Um vídeo publicado no TikTok pela tutora Alixandra Cassidy mostra Sparrow, um dos gatos resgatados que vivem com ela em Houston, Estados Unidos, com a barriga um tanto quanto grande após ter conseguido acessar o compartimento de um alimentador automático.

Em entrevista ao portal Newsweek, Cassidy contou que a gata comeu aproximadamente uma a duas semanas de ração durante uma noite. O vídeo, publicado em 21 de agosto na conta @alixandracass, ultrapassou 7 milhões de visualizações e 1 milhão de curtidas.

Cassidy explicou que passou a utilizar o alimentador automático para ajudar no controle de porções e para manter a rotina dos gatos, caso ela precise ficar fora durante a noite.

Ela contou também que os dois animais, Jack e Sparrow, adoram comida e já haviam conseguido invadir alimentadores anteriormente.

O vídeo e como a tutora reagiu

Nas imagens, o gata aparece enrolada em um cobertor, com a barriga visivelmente arredondada. A tutora definiu essa cena como o food baby da gatinha. Ou seja, sua barriga estava tão grande que parecia até que ela carregava um bebê — nesse caso, de comida.

Na entrevista ao portal, ela também disse que não imaginava que o vídeo publicado geraria tanto debate na rede social.

Após o episódio, Cassidy informou que vem adotando medidas práticas. Ela tem tentado alimentá-la à mão para reduzir a chance de uma nova invasão ao compartimento automático.

A tutora mencionou que o intuito é evitar um novo episódio como esse. “Não sei se algum dia voltaremos a deixar a comida sempre disponível, mas acho que isso está funcionando por enquanto.”

Nos comentários, tutores debateram sobre o uso de alimentadores automáticos

Reações nas redes e o debate entre tutores

O post gerou uma discussão nos comentários sobre formas de alimentar gatos. Alguns internautas defenderam a free feeding, que seria a alimentação em demanda livre. Nesse caso, o tutor pode deixar ração disponível o tempo todo.

Para quem defendia esse formato, o argumento era de que seus animais se regulam e mantêm peso saudável. Outros relataram experiências contrárias e descreveram gatos que comem em excesso quando têm acesso contínuo à ração.

O alcance do vídeo e a variedade de depoimentos dos tutores mostram que a dúvida é comum entre quem convive com felinos e utiliza dispositivos automáticos para gerenciar refeições.

Mudanças na rotina

Cassidy também contou à Newsweek que, antes do episódio, ela não havia dado muita atenção a como alimentava os gatos e achava que o uso de alimentadores automáticos era uma prática comum.

Ela passou a testar alternativas que limitem o acesso rápido à ração e que estimulem o animal durante a alimentação. Essas medidas são uma tentativa de reduzir ansiedade de seus bichanos.

“Coloquei a comida dela em um comedouro lento e em um quebra-cabeça para estimular a brincadeira e a curiosidade”, contou.

Quais tipos de alimentadores existem?

Existem diferentes tipos de alimentadores automáticos disponíveis no mercado. Os modelos mais simples liberam a ração em horários programados, enquanto versões mais modernas permitem controlar a quantidade e o momento das porções por meio de aplicativos conectados ao celular.

Alguns alimentadores ajudam a controlar a quantidade e os horários, mas exigem cuidados para evitar acidentes

Há também opções com sensores de presença, que liberam comida apenas quando o animal se aproxima, e modelos projetados para casas com mais de um pet, com tampas que se abrem apenas ao reconhecer o microchip ou a coleira do gato autorizado.

Além dos automáticos, tutores também podem optar por comedouros lentos, com divisórias ou relevos, e brinquedos alimentares, que estimulam o gato a “caçar” a comida. Esse tipo, como Cassidy citou, ajuda a controlar o ritmo e a ansiedade durante as refeições.