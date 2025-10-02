Gata Make inaugura 7ª unidade, na Sobral, e celebra trajetória de sucesso em Rio Branco

A rede de lojas Gata Make inaugura, nesta sexta-feira (3), sua 7ª unidade em Rio Branco, consolidando-se como a maior marca de maquiagem do Acre. A nova loja será aberta às 9h, na Avenida Sobral, uma das regiões mais tradicionais e movimentadas da capital. Para celebrar a chegada, as primeiras clientes encontrarão maquiagens selecionadas a partir de R$ 1,00, em uma promoção especial de inauguração.

A história da Gata Make começou em 2020, em meio à pandemia, quando a empreendedora Brunna Sampaio e seu esposo, Marcelo Sampaio, decidiram investir todas as economias na abertura da primeira loja na capital acreana. A proposta era clara: oferecer produtos de beleza de qualidade a preços acessíveis, permitindo que mais pessoas pudessem consumir maquiagem e acessórios de beleza. O sucesso foi imediato e, desde então, a rede não parou de crescer.

“Nosso objetivo inicial era ter, no máximo, duas unidades. Hoje estamos comemorando a sétima loja, empregando em média 40 colaboradores, e já pensamos em novas expansões. Para mim, é uma honra ver esse sonho tomar essa proporção, conquistando o carinho e a confiança das clientes”, destaca Brunna Sampaio, proprietária da marca.

Atualmente, a Gata Make conta com lojas em diferentes pontos estratégicos da cidade, localizadas no Centro (3 unidades), Estação Experimental (1), Bosque (1), Vila Acre (1) e, agora, a recém-inaugurada, na Sobral. Essa distribuição busca aproximar a marca de seus clientes e facilitar o acesso aos produtos, uma estratégia que tem se mostrado decisiva para o sucesso do negócio.

Outro diferencial está na diversidade do catálogo. Além da maquiagem popular, que ajudou a popularizar a marca, as lojas oferecem também produtos de marcas famosas com preços competitivos, além de itens para profissionais da beleza, como materiais para extensionistas de cílios e designers de sobrancelhas. Essa versatilidade ampliou o público da rede, alcançando tanto consumidores finais quanto empreendedores do setor.

“O diferencial é sempre a gente tentar manter um preço acessível que todo mundo tem acesso. A gente consegue trabalhar com maquiagem, com preço, com aqueles de valor mais agregados, marcas famosas de blogueiras, com valor acessível, para que todo mundo possa ter acesso”, ressaltou.

As inaugurações da Gata Make já se tornaram conhecidas na cidade pela grande movimentação que atraem. Em outras unidades, filas se formaram horas antes da abertura das portas, motivadas pelas promoções diferenciadas, como maquiagens a preços simbólicos. Segundo Brunna, essa estratégia vai além da venda: “É uma forma de aproximar a marca das clientes, criar experiência e gerar divulgação boca a boca”.

Em apenas cinco anos, a Gata Make se consolidou como referência em beleza acessível, qualidade e inovação. Com um modelo de negócio que une preços justos, diversidade de produtos e atenção ao cliente, a rede mostra que é possível transformar um sonho em um empreendimento de sucesso e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso ao mundo da maquiagem no Acre.