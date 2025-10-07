Gaza, dois anos à espera de paz

Hamas faz lista exigências para acordo em Gaza. O grupo extremista listou suas principais exigências. Dentre elas estão: cessar-fogo permanente e abrangente; a retirada completa das forças israelenses de toda a Faixa de Gaza; entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência; retorno dos deslocados às suas casas; início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas; acordo justo de troca de prisioneiros (uol)

A guerra entre Israel e Hamas completa dois anos com a pressão dos EUA pela paz e conflito interno na extrema-direita israelense que dá base para o governo de Benjamin Netanyahu. Discussão de acordo segue no Egito.

Gaza arrasada, Israel isolado e a ONU abalada: 2 anos dos ataques do Hamas. A ofensiva também representou um profundo abalo para a ONU. Sem conseguir aprovar resoluções no Conselho de Segurança que interrompessem as mortes, a entidade aprofundou sua crise de legitimidade. Com o veto dos EUA, o Conselho ainda foi alvo de questionamentos e denúncias até mesmo internas por parte de funcionários diante da timidez da instituição em denunciar os crimes cometidos em Gaza. Foi apenas em setembro de 2025, quase dois anos depois do início do drama, é que um comitê de investigação da ONU concluiu que Israel está conduzindo um genocídio (uol)

Frase. “A crença de que a melhor maneira de honrar a memória daqueles que foram assassinados em 7 de outubro é tolerar o massacre em massa de palestinos para que os judeus israelenses possam se sentir seguros novamente é uma das grandes perversões morais do nosso tempo”, Ezequiel Kopel, jornalista e escritor argentino

Lula diz que pediu que Marco Rubio negocie com o Brasil “sem preconceito”. Presidente afirmou que secretário de Estado dos EUA demonstra “certo desconhecimento” sobre o Brasil; em setembro, norte-americano criticou condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (cnn)

Tarifaço: Haddad se diz otimista ‘independentemente’ de quem seja o negociador dos EUA. Ministro da Fazenda afirmou que governo brasileiro não vai mudar sua estratégia que, em sua visão, está dando certo. “Os fatos são muito favoráveis à parceria, em todos os aspectos, inclusive no que concerne em vantagens que os EUA têm em estabelecer relações com o Brasil”, disse Haddad

Lobby do agro e das bets funciona. Relator da MP alternativa ao IOF retira aumento de tributação de bets e mantém isenção sobre LCI e LCA. Governo recuou de parte de medidas para conseguir aprovar o texto, que perde a validade nesta quarta-feira (O Globo)

Frase infeliz e mais uma morte. “No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola eu vou me preocupar”, disse Tarcísio de Freitas. Hoje, morreu na Grande São Paulo mulher de 30 anos internada após tomar drinque com metanol

José Dirceu defende domiciliar para Bolsonaro: “Ele não tem condições de ir para a prisão. Me parece que ele [Bolsonaro] é uma pessoa psicossomática, muito instável. Não é uma pessoa que tem autocontrole. Todo mundo sofre na prisão, todo mundo tem depressão, chora, chama a mamãe. Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele”.