GDF começa ação para acolher pessoas em situação de rua na Asa Sul

O Governo do Distrito Federal (GDF) começa, nesta terça-feira (28/10), uma nova campanha de acolhimento e assistência social para pessoas em situação de rua que estão instaladas em 11 pontos da Asa Sul.

Com início às 9h desta terça-feira (28/10), a ação ocorre até quarta-feira (29/10), serão ofertados diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Também será oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tiver condições de pagar aluguel. Também estarão disponíveis vagas em abrigos, para o programa RenovaDF e cadastro para unidades habitacionais.

Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta (SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420), para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

Pontos de acolhimento

– Centro Pop – 903 Sul;

– Próximo ao Big Box – 503 Sul;

– SQS 303, área verde no interior da quadra e nos fundos da igreja São Camilo;

– Área verde entre a 306 e 307 Sul, ao lado da W2;

– Eixão Sul, altura da 107/108;

– SHIGS 703/704, Praça Galdino Jesus dos Santos;

– Entre as quadras 805 e 807 do Setor de Embaixadas Sul, fundos das embaixadas da Finlândia e da Noruega;

– Entre a SGAS 601 e a SES 801, em frente à Embaixada do Panamá;

– SES 805, fundos da Embaixada do México;

– Entre SGAS 607 e SES 809, em frente à Embaixada da Bélgica;

– Setor Comercial Sul.

A ação é coordenada pela Casa Civil e envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Também participam o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.