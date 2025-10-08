gdf-define-recesso-de-fim-de-ano-dos-servidores.-veja-datas-e-regras

O Governo do Distrito Federal (GDF) definiu as datas e as regras para o recesso de fim de ano.

A folga será dividida entre os dias 22 e 26 (Natal) e 29 de dezembro e 2 de janeiro (Ano-Novo).

Os servidores devem se revezar entre os dois períodos comemorativos para manter a prestação dos serviços públicos.

Autoridades dos serviços essenciais e daqueles que adotam escalas ininterruptas ficam autorizadas a regulamentar o recesso de forma que melhor atenda à necessidade.

O controle de frequência dos funcionários públicos compete à chefia imediata.

O recesso deverá ser compensado até 31 de maio de 2026.