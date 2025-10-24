24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

GDF lança programa para agilizar cirurgias da rede pública

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gdf-lanca-programa-para-agilizar-cirurgias-da-rede-publica

Aguardar por uma cirurgia pode ser um processo demorado e angustiante, principalmente quando a espera vem acompanhada da expectativa por uma melhora na saúde. Pensando nisso, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou o Opera DF, um programa voltado a agilizar os procedimentos cirúrgicos eletivos e melhorar a experiência do cidadão com os atendimentos na rede pública.

Idealizado para ampliar o acesso a cirurgias de pequena e média complexidade por meio da rede privada credenciada, o Opera DF visa reduzir o tempo de espera, concentrando os esforços dos hospitais públicos em casos de maior gravidade.

Atualmente os prontos-socorros são extremamente demandados, especialmente em casos de trauma. Um exemplo dado pela Secretaria de Saúde é o pronto-socorro de Ceilândia, que recebe pacientes com traumas a todo momento. Esses casos acabam competindo com as cirurgias eletivas nos centros cirúrgicos, o que aumenta o tempo de espera.

Como parte da estratégia, o GDF iniciou uma força-tarefa na área de cirurgias, para realizar 15 mil procedimentos em um ano, e firmou parcerias com três empresas de anestesia e sete hospitais particulares, autorizados a executar mais de 15 mil cirurgias.

Ao todo, a meta do Opera DF é alcançar 19.958 procedimentos cirúrgicos ao longo de 12 meses, somando as especialidades contempladas nos cinco editais já lançados, que incluem procedimentos de pequena e média complexidade.

Com isso, será possível desafogar os hospitais públicos, agilizar o atendimento e reduzir filas, sem deixar que o paciente que precisa de cirurgia fique esperando indefinidamente.

Equipamento básico do cirurgião na mesa. MetrópolesPrograma contempla procedimentos de menor complexidade, como cirurgias vasculares, de vesícula, hérnia, catarata, urológicas e de cabeça e pescoço

O programa inclui consulta pré e pós-operatória, exames laboratoriais e de imagem, avaliação de risco cirúrgico, consulta pré-anestésica e o próprio procedimento.

Além disso, a iniciativa simplifica o agendamento e o acompanhamento das cirurgias e garante que todos os procedimentos sigam os padrões de qualidade da Secretaria de Saúde.

Com o Opera DF, os pacientes passam a contar com avaliações médicas integradas e maior autonomia para escolher o melhor momento para o procedimento, de acordo com sua disponibilidade e recomendação clínica.

Despressurização dos hospitais públicos

Para dar mais agilidade ao sistema de saúde e reduzir as filas, o GDF decidiu direcionar à rede privada cirurgias de menor complexidade, como procedimentos vasculares (varizes), colecistectomias (vesícula), hernioplastias (hérnia), oftalmológicas (catarata, vitrectomia), além de intervenções de cabeça e pescoço e urológicas, incluindo vasectomias e remoção de cálculos.

A estratégia busca otimizar o fluxo de pacientes, garantindo que todos sejam atendidos conforme os critérios do Complexo Regulador do Distrito Federal.

Novos editais estão em andamento para ampliar o alcance do programa, contemplando especialidades como coloproctologia, ginecologia, obstetrícia e otorrinolaringologia, incluindo cirurgias como amigdalectomias e adenoidectomias.

Foto colorida de mãos de médicos com luvas e equipamentos cirúrgicos - MetrópolesOpera DF prevê a realização de 19.958 cirurgias eletivas em 12 meses, em parceria com sete hospitais privados e três empresas de anestesia

Rede complementar e anestesistas

Para fortalecer ainda mais a execução das cirurgias, a Secretaria de Saúde publicou um edital de credenciamento para anestesistas, prevendo a realização de mais de 10,8 mil turnos de seis horas ao longo do próximo ano.

Duas empresas foram contratadas: uma oferecendo 6,4 mil horas de plantão, e outra, 4,3 mil horas, ambas destinadas a ampliar o suporte aos procedimentos eletivos.

A prestação dos serviços será distribuída em 10 hospitais regionais: Materno Infantil de Brasília (Hmib) e os regionais de Taguatinga, Gama, Samambaia, Ceilândia, Brazlândia, Região Leste, Sobradinho, Planaltina e Asa Norte (Hran).

Essa cooperação entre o setor público e o privado tem como objetivo agilizar o acesso a uma saúde pública de qualidade, oferecendo mais conforto, previsibilidade e segurança para o cidadão durante todo o processo cirúrgico.

Com o Opera DF, o GDF reforça seu compromisso de tornar o acesso a cirurgias eletivas mais rápido e eficiente, cuidando da população com planejamento e respeito ao tempo de cada paciente.

Em casos de dúvidas ou emergências, o cidadão pode entrar em contato pelo número 192.

GDF
www.df.gov.br/operadf

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost