GDF lança programa para agilizar cirurgias da rede pública

Aguardar por uma cirurgia pode ser um processo demorado e angustiante, principalmente quando a espera vem acompanhada da expectativa por uma melhora na saúde. Pensando nisso, o Governo do Distrito Federal (GDF) criou o Opera DF, um programa voltado a agilizar os procedimentos cirúrgicos eletivos e melhorar a experiência do cidadão com os atendimentos na rede pública.

Idealizado para ampliar o acesso a cirurgias de pequena e média complexidade por meio da rede privada credenciada, o Opera DF visa reduzir o tempo de espera, concentrando os esforços dos hospitais públicos em casos de maior gravidade.

Atualmente os prontos-socorros são extremamente demandados, especialmente em casos de trauma. Um exemplo dado pela Secretaria de Saúde é o pronto-socorro de Ceilândia, que recebe pacientes com traumas a todo momento. Esses casos acabam competindo com as cirurgias eletivas nos centros cirúrgicos, o que aumenta o tempo de espera.

Como parte da estratégia, o GDF iniciou uma força-tarefa na área de cirurgias, para realizar 15 mil procedimentos em um ano, e firmou parcerias com três empresas de anestesia e sete hospitais particulares, autorizados a executar mais de 15 mil cirurgias.

Ao todo, a meta do Opera DF é alcançar 19.958 procedimentos cirúrgicos ao longo de 12 meses, somando as especialidades contempladas nos cinco editais já lançados, que incluem procedimentos de pequena e média complexidade.

Com isso, será possível desafogar os hospitais públicos, agilizar o atendimento e reduzir filas, sem deixar que o paciente que precisa de cirurgia fique esperando indefinidamente.

Programa contempla procedimentos de menor complexidade, como cirurgias vasculares, de vesícula, hérnia, catarata, urológicas e de cabeça e pescoço

O programa inclui consulta pré e pós-operatória, exames laboratoriais e de imagem, avaliação de risco cirúrgico, consulta pré-anestésica e o próprio procedimento.

Além disso, a iniciativa simplifica o agendamento e o acompanhamento das cirurgias e garante que todos os procedimentos sigam os padrões de qualidade da Secretaria de Saúde.

Com o Opera DF, os pacientes passam a contar com avaliações médicas integradas e maior autonomia para escolher o melhor momento para o procedimento, de acordo com sua disponibilidade e recomendação clínica.

Despressurização dos hospitais públicos

Para dar mais agilidade ao sistema de saúde e reduzir as filas, o GDF decidiu direcionar à rede privada cirurgias de menor complexidade, como procedimentos vasculares (varizes), colecistectomias (vesícula), hernioplastias (hérnia), oftalmológicas (catarata, vitrectomia), além de intervenções de cabeça e pescoço e urológicas, incluindo vasectomias e remoção de cálculos.

A estratégia busca otimizar o fluxo de pacientes, garantindo que todos sejam atendidos conforme os critérios do Complexo Regulador do Distrito Federal.

Novos editais estão em andamento para ampliar o alcance do programa, contemplando especialidades como coloproctologia, ginecologia, obstetrícia e otorrinolaringologia, incluindo cirurgias como amigdalectomias e adenoidectomias.

Opera DF prevê a realização de 19.958 cirurgias eletivas em 12 meses, em parceria com sete hospitais privados e três empresas de anestesia

Rede complementar e anestesistas

Para fortalecer ainda mais a execução das cirurgias, a Secretaria de Saúde publicou um edital de credenciamento para anestesistas, prevendo a realização de mais de 10,8 mil turnos de seis horas ao longo do próximo ano.

Duas empresas foram contratadas: uma oferecendo 6,4 mil horas de plantão, e outra, 4,3 mil horas, ambas destinadas a ampliar o suporte aos procedimentos eletivos.

A prestação dos serviços será distribuída em 10 hospitais regionais: Materno Infantil de Brasília (Hmib) e os regionais de Taguatinga, Gama, Samambaia, Ceilândia, Brazlândia, Região Leste, Sobradinho, Planaltina e Asa Norte (Hran).

Essa cooperação entre o setor público e o privado tem como objetivo agilizar o acesso a uma saúde pública de qualidade, oferecendo mais conforto, previsibilidade e segurança para o cidadão durante todo o processo cirúrgico.

Com o Opera DF, o GDF reforça seu compromisso de tornar o acesso a cirurgias eletivas mais rápido e eficiente, cuidando da população com planejamento e respeito ao tempo de cada paciente.

Em casos de dúvidas ou emergências, o cidadão pode entrar em contato pelo número 192.