16/10/2025
Universo POP
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

GDF regulamenta uso de cassetete e spray em unidades socioeducativas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gdf-regulamenta-uso-de-cassetete-e-spray-em-unidades-socioeducativas

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), regulamentou o uso de bastão tonfa (cassetete) e spray de pimenta (gás lacrimogêneo) como equipamentos de proteção de agentes de segurança para conter menores infratores detidos em unidades de semiliberdade do sistema socioeducativo do DF. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (16/10).

O uso dos objetos deve ser moderado, respeitando a regulamentação, sendo usado em casos excepcionais como forma de defesa e proteção para evitar a utilização da força excessiva.

Leia também

O manuseio do bastão tonfa é de competência da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo e, para ser utilizado, o agente de segurança deve realizar reabilitação a cada três anos para o manuseio do equipamento, além de não ter sido considerado culpado, nos últimos cinco anos, em processo penal ou administrativo disciplinar por prática de agressão.

O uso de cassetete deve ser feito nas seguintes situações:

  • preservação da integridade física e psicológica de adolescentes, servidores e terceiros;
  • minimização de riscos e de eventuais lesões;
  • atuação proporcional à resistência ou à agressividade apresentada;
  • vedação expressa ao uso dos equipamentos como forma de punição, retaliação ou
    intimidação;
  • utilização restrita ao exercício das funções institucionais, durante o efetivo serviço

A Escola Distrital de Socioeducação ofertará cursos específicos sobre o uso do bastão tonfa para os servidores, que após concluírem a capacitação, deverão pedir a autorização do bastão tonfa.

Spray de pimenta

Em relação ao uso do spray de pimenta, a autorização será concedida exclusivamente ao servidor devidamente capacitado em treinamento regularmente instituído também pela Escola Distrital de Socioeducação. A capacitação terá validade de cinco anos, devendo o servidor, após esse período, realizar o curso novamente.

Toda utilização do spray de extratos vegetais deverá ser registrada em ocorrência disciplinar e no livro de registro do plantão, contendo detalhes com as seguintes informações:

  • circunstâncias que motivaram o uso do produto;
  •  nome do servidor que realizou a aplicação;
  • identificação dos socioeducandos atingidos;
  • número de registro e lote do produto;
  • gramatura do recipiente;
  • quantidade de acionamentos;
  • tempo aproximado de cada acionamento;
  • indicação sobre eventual necessidade de encaminhamento à rede de saúde;
  • identificação do servidor responsável pela descontaminação; e
  •  tempo decorrido até a realização da descontaminação.

Os frascos de spray  deverão ser mantidos em local seguro e devidamente fechado, devendo o servidor, durante o serviço, portá-los
preferencialmente fixados ao cinto ou colete. Em caso de solicitação de novos frascos, deve se comprovar que foi necessário a utilização de forma regular, com exceção de casos em que o produto veio defeituoso, ou roubado.

O servidor que utilizar o equipamento de forma irregular, causando danos ao erário, poderá ter a autorização suspensa, sem prejuízo de responder nas esferas administrativa, civil e penal pelos atos praticados

A chefia deve instaurar processo de apuração disciplinar sempre que houver a utilização fora das previsões legais ou que configure suposto abuso de autoridade, informando também a Sejus. Em caso de omissão, os casos serão analisados e deliberados pela Subsecretaria do Sistema Socioeducativo.

O Metrópoles procurou a Sejus para saber se e de que forma os equipamento são usados hoje em dia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost