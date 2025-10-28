Gefron lança novo canal de denúncias no Vale do Juruá para combater trafico na região

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), sob a coordenação do coronel Asis dos Santos, lançou nesta semana um novo canal de denúncias focado na população do Vale do Juruá. A iniciativa visa fortalecer o combate à criminalidade na região, estimulando a participação da comunidade nas ações de segurança pública.

O novo canal de comunicação funcionará 24 horas por dia e poderá ser acessado por meio de um QR Code que está sendo distribuído em locais de grande circulação, como terminais rodoviários e mercados.

De acordo com o coronel Asis dos Santos, a ferramenta é vital para a coleta de informações estratégicas:

“Estamos lançando aqui na região do Juruá o nosso Disque-Denúncia, um número que pode ser acessado em qualquer lugar do estado. A partir dessas informações, buscamos dados relevantes sobre pessoas com mandado de prisão em aberto, tráfico de drogas, armas e até roubo de gado, que é comum nessa região”, explicou o coordenador do Gefron.

O canal também está disponível via WhatsApp e redes sociais. Essa abrangência tecnológica foi pensada para incluir moradores de áreas mais isoladas, que, apesar de terem sinal de celular limitado, frequentemente possuem acesso à internet.

O coronel Asis destacou a importância da colaboração dos moradores: “A comunidade do interior tem muito conhecimento da rotina local. São pessoas que vivem nos ramais, colônias e colocações, e podem nos ajudar a identificar criminosos que estão foragidos ou praticando delitos.”

O Gefron reforçou que o Disque-Denúncia é um canal de apoio à investigação, não devendo ser usado em situações de emergência.

DISQUE DENUNCIA

(68) 99910-2174

@GEFRONAC