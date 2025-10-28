28/10/2025
Universo POP
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo

Gefron lança novo canal de denúncias no Vale do Juruá para combater trafico na região

O Gefron reforçou que o Disque-Denúncia é um canal de apoio à investigação, não devendo ser usado em situações de emergência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), sob a coordenação do coronel Asis dos Santos, lançou nesta semana um novo canal de denúncias focado na população do Vale do Juruá. A iniciativa visa fortalecer o combate à criminalidade na região, estimulando a participação da comunidade nas ações de segurança pública.

O novo canal de comunicação funcionará 24 horas por dia e poderá ser acessado por meio de um QR Code que está sendo distribuído em locais de grande circulação, como terminais rodoviários e mercados.

Gefron lança novo canal de denúncias no Vale do Juruá para combater trafico na região/Foto: Reprodução

De acordo com o coronel Asis dos Santos, a ferramenta é vital para a coleta de informações estratégicas:

“Estamos lançando aqui na região do Juruá o nosso Disque-Denúncia, um número que pode ser acessado em qualquer lugar do estado. A partir dessas informações, buscamos dados relevantes sobre pessoas com mandado de prisão em aberto, tráfico de drogas, armas e até roubo de gado, que é comum nessa região”, explicou o coordenador do Gefron.

O canal também está disponível via WhatsApp e redes sociais. Essa abrangência tecnológica foi pensada para incluir moradores de áreas mais isoladas, que, apesar de terem sinal de celular limitado, frequentemente possuem acesso à internet.

O coronel Asis destacou a importância da colaboração dos moradores: “A comunidade do interior tem muito conhecimento da rotina local. São pessoas que vivem nos ramais, colônias e colocações, e podem nos ajudar a identificar criminosos que estão foragidos ou praticando delitos.”

O Gefron reforçou que o Disque-Denúncia é um canal de apoio à investigação, não devendo ser usado em situações de emergência.

DISQUE DENUNCIA
(68) 99910-2174
@GEFRONAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost