17/10/2025
Universo POP
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos

Gene causador da obesidade pode proteger o coração, aponta estudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gene-causador-da-obesidade-pode-proteger-o-coracao,-aponta-estudo

Cientistas descobriram que certas mutações no gene MC4R, ligado ao controle do apetite e do peso, parecem proteger contra doenças cardíacas, mesmo em pessoas com obesidade. O achado foi descrito em um estudo publicado na revista Nature nessa quinta-feira (16/10).

O MC4R é um gene fundamental para regular o apetite, o gasto energético e o equilíbrio metabólico. Alterações nesse gene estão entre as causas genéticas mais conhecidas da obesidade, especialmente em pessoas com aumento de peso desde a infância.

No entanto, os pesquisadores notaram que algumas das mutações, embora favoreçam o acúmulo de gordura, também podem modificar a forma como o organismo lida com a substância no sangue.

Leia também

Os cientistas analisaram dados genéticos e clínicos de milhares de participantes em diferentes bancos de dados de saúde e biobancos internacionais. Eles compararam indivíduos com variantes funcionais do MC4R e pessoas com a forma “normal” do gene, observando parâmetros como colesterol total, níveis de lipoproteínas e ocorrência de doenças cardiovasculares.

Os resultados mostraram que portadores de determinadas variantes do MC4R, mesmo apresentando maior índice de massa corporal (IMC), exibiam níveis mais baixos de colesterol LDL — o chamado “colesterol ruim” — e uma menor incidência de infartos e outras doenças cardíacas.

Esse efeito protetor, segundo os autores, pode estar relacionado a mudanças na forma como o corpo armazena e utiliza energia. Os pesquisadores destacam que isso não significa que a obesidade seja inofensiva, mas que o risco cardiovascular pode depender também de fatores genéticos e metabólicos específicos.

Obesidade e doenças crônicas

Segundo o estudo, nem todas as pessoas com excesso de peso têm o mesmo tipo de risco metabólico. Essa distinção ajuda a entender por que algumas pessoas com obesidade desenvolvem doenças cardíacas precocemente, enquanto outras não.

Ao compreender como o MC4R influencia o metabolismo e o sistema cardiovascular, será possível desenvolver medicamentos que reproduzam seus efeitos benéficos sem causar ganho de peso. Os especialistas ressaltam, porém, que as conclusões ainda são iniciais e precisam ser confirmadas em novos estudos clínicos.

Apesar da aparente proteção cardíaca, as variantes do MC4R continuam associadas a riscos aumentados de diabetes tipo 2, distúrbios hormonais e acúmulo de gordura corporal.

O estudo reforça que o impacto da obesidade na saúde vai além dos números na balança: envolve uma complexa interação entre genes, metabolismo e fatores ambientais.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost