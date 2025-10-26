26/10/2025
Generais apostam em prisão domiciliar para Heleno por dois motivos

Escrito por Metrópoles
Generais amigos de Augusto Heleno apostam que o ex-ministro não cumprirá em regime fechado a pena de 21 anos de prisão à qual foi condenado pelo STF no âmbito do inquérito do golpe.

A avaliação de generais aliados a Heleno é de que o ministro Alexandre de Moraes autorizará a prisão domiciliar para o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por dois motivos.

O general Augusto Heleno

O general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro

O general Augusto Heleno

O general Augusto Heleno

Igor Gadelha/Metrópoles3 de 4

O presidente Jair Bolsonaro e o general Augusto Heleno

Andre Borges/Esp. Metrópoles4 de 4

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O primeiro motivo seria a idade de Heleno. O ex-ministro tem 77 anos de idade. Já o segundo motivo seriam alguns problemas de saúde que o general da reserva tem sofrido.

Apesar de amigos apontarem problemas de saúde, Heleno segue tocando a vida após ser condenado. A coluna já encontrou o ex-ministro em supermercados e padarias em Brasília.

