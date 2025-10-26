Generais apostam em prisão domiciliar para Heleno por dois motivos

Generais amigos de Augusto Heleno apostam que o ex-ministro não cumprirá em regime fechado a pena de 21 anos de prisão à qual foi condenado pelo STF no âmbito do inquérito do golpe.
A avaliação de generais aliados a Heleno é de que o ministro Alexandre de Moraes autorizará a prisão domiciliar para o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por dois motivos.
O primeiro motivo seria a idade de Heleno. O ex-ministro tem 77 anos de idade. Já o segundo motivo seriam alguns problemas de saúde que o general da reserva tem sofrido.
Apesar de amigos apontarem problemas de saúde, Heleno segue tocando a vida após ser condenado. A coluna já encontrou o ex-ministro em supermercados e padarias em Brasília.