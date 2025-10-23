genro-de-homem-com-botulismo-foi-internado-com-mesmos-sintomas-no-df

O homem de 57 anos que foi diagnosticado com botulismo no Distrito Federal ingeriu uma pimenta em conserva contaminada. O tempero seria caseiro e não era regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além dele, o genro também teve os mesmos sintomas, dias antes após consumir a mesma pimenta.

Ao Metrópoles o genro contou que apresentou os primeiros sintomas da doença em 30 de agosto. Samuel Álefe, 25 anos, relatou que sentiu dores no estômago e teve episódios de vômito. Nos dias seguintes, a situação se agravou. O homem procurou atendimento médico e foi internado em um hospital particular do DF, onde recebeu, inicialmente, o diagnóstico de labirintite.

“Foi uma negligência. Eu estava morrendo dentro do hospital. Disseram que iam tratar como labirintite, mas não era nada disso”, conta o comerciante de veículos.

As crises de vômito, visão dupla e fraqueza aumentaram. “Quatro dias depois, consegui ser internado no Hospital de Base. Lá comecei a receber a medicação com imunoglobulina, para tratar miastenia grave ou síndrome de Guillain-Barré, e comecei a melhorar”, diz.

Ele recebeu alta em 12 de setembro. Mas o alívio durou pouco. Na mesma noite, o sogro após consumir a pimenta em conserva passou a sentir os mesmos sintomas: dor abdominal, visão dupla e fraqueza intensa.

“Quando foi no dia 13 de setembro, ele já acordou com os mesmos sintomas que eu tive antes de ser hospitalizado”, conta. Em três dias, o sogro de Samuel foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na Asa Sul. O médico suspeitou de um possível quadro de botulismo, visto que o genro do homem também havia apresentado os mesmos sintomas dias antes. Ambos tinham consumido a pimenta em conserva.

O homem de 57 anos recebeu a antitoxina no sexto dia de sintomas. O medicamento é usado para tratar o botulismo e funciona neutralizando a toxina, impedindo que ela cause a progressão da doença. Ele permaneceu internado por 20 dias, sendo 13 deles na UTI. Agora, o homem segue em reabilitação em casa.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou laboratorialmente a presença da toxina botulínica na conserva de pimenta que os homens consumiram. O caso foi notificado e as unidades de saúde do DF foram alertadas para observarem o possível surgimento de outros casos. Até o momento, não houve novos relatos de casos suspeitos.

Doença rara

Em Brasília, foram apenas três casos confirmados oficialmente em toda a história, sendo o último há dois anos, em 2022, segundo a SES-DF. O primeiro caso registrado foi em 2007.

A paciente que sofreu com a doença em 2022 é Doralice Goes. Ela foi contaminada ao consumir um molho pesto, comprado em uma feira em Brasília.

De acordo com a secretaria, o botulismo é uma emergência neurológica. É uma doença paralítica aguda, grave e rara, causada pela neurotoxina da bactéria Clostridium botulinum.

A infecção ocorre principalmente pela ingestão de alimentos produzidos ou armazenados de forma inadequada, mas também pode acontecer quando a bactéria entra no corpo por meio de feridas contaminadas.

Os alimentos mais comumente envolvidos são: conservas vegetais, principalmente as artesanais (palmito, picles, pequi); produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma artesanal (salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura – “carne de lata”); pescados defumados, salgados e fermentados; queijos e pasta de queijos e, raramente, em alimentos enlatados industrializados.

Sintomas Clássicos

O início é súbito. Os primeiros sinais são quase sempre cranianos:

– Visão dupla (diplopia)

– Pálpebras caídas (ptose)

– Dificuldade de engolir (disfagia)

– Dificuldade de articular a fala (disartria)

De acordo com a pasta, a marca da doença é a paralisia flácida descendente. A fraqueza começa na face e pescoço e “desce” simetricamente para os braços e, por fim, para as pernas.

O maior perigo é a paralisia dos músculos respiratórios (diafragma). O paciente pode evoluir para insuficiência respiratória aguda e parada respiratória. Crucialmente, a pessoa permanece consciente.