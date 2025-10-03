george-clooney-confirma-novo-onze-homens-e-um-segredo-com-estrelas-de-volta

George Clooney resolveu acabar com o mistério: vem aí um novo capítulo da franquia Onze Homens e um Segredo! O ator confirmou que a Warner aprovou o orçamento para o longa e que já começaram os preparativos para reunir o time de astros que marcou a saga.

“Nós acabamos de ter o orçamento aprovado pela Warner, e estamos vendo a agenda, começando a planejar tudo para nós”, revelou Clooney. “Estou empolgado de trabalhar com Matt [Damon], Brad [Pitt], Julia [Roberts] e companhia. Somos amigos. Trabalhar juntos vai ser divertido.”

Os rumores sobre Ocean’s 14 começaram ainda em janeiro, quando o insider Jeff Sneider revelou que David Leitch, atualmente em negociações avançadas, pode assumir a direção. Curiosamente, Leitch trabalhou como dublê de Brad Pitt no longa de 2001, dirigido por Steven Soderbergh.

O possível retorno do diretor empolga os fãs. Leitch construiu carreira sólida à frente de produções de ação como Trem-Bala, Deadpool 2, Atômica, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw e o recém-lançado O Dublê. Por enquanto, porém, a participação dele ainda não está confirmada. O nome cotado anteriormente, Edward Berger (Conclave), já está fora da disputa.

Com Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts no radar, a expectativa é de que a gangue mais charmosa do cinema volte em grande estilo. Ocean’s 14 ainda não tem data de estreia, mas o simples anúncio já reacendeu a empolgação entre os fãs da franquia.

O primeiro filme chegou aos cinemas em 2001 e ganhou duas continuações, lançadas em 2004 e 2007. Agora, mais de 15 anos depois, a turma de Clooney promete provar que ainda sabe como planejar o golpe perfeito, pelo menos na telona.