George Clooney sugere: assalto ao Louvre merece estar em “14 Homens e um Segredo”

O ator americano George Clooney comentou, com bom humor, o roubo de joias avaliadas em milhões de dólares no Museu do Louvre, na França. Em entrevista à Variety durante um evento na última quinta-feira (23/10), o astro fez uma brincadeira relacionando o caso ao novo filme “14 Homens e um Segredo”, sequência da famosa franquia de assaltos estrelada por ele.

“Se você é um ladrão profissional como eu, ficaria muito orgulhoso desses caras”, brincou Clooney em conversa com a repórter da Variety durante a estreia do AFI Fest de seu novo filme, Jay Kelly, dirigido por Noah Baumbach.

Foto: Divulgação
George Clooney sugere que roubo ao Louvre deveria estar em “14 Homens e um Segredo”Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
George Clooney sugere que roubo ao Louvre deveria estar em “14 Homens e um Segredo”Foto: Divulgação
Warner Bros.
George Clooney e Brad Pitt no primeiro filme da franquia “Onze Homens e um Segredo”Warner Bros.
Reprodução/ Instagram
Reprodução/ Instagram
Reprodução
O ator George Clooney ri durante evento na Casa Branca em 28 de abrilReprodução

O ator que interpreta Danny Ocean sugeriu que uma cena semelhante ao roubo poderia até inspirar o roteiro da sequência “14 Homens e um Segredo”, produção em que contracena com Brad Pitt. “Acho que devemos roubar o Louvre”, disse em tom descontraído.

Apesar da brincadeira, Clooney classificou o assalto como “terrível” e demonstrou curiosidade sobre o desfecho da investigação: “Eu me pergunto se eles vão pegar esses caras. Eles parecem ter feito um bom trabalho em se safar”, comentou.

Em entrevista ao E! News no início de outubro, o ator já havia adiantado que “14 Homens e um Segredo” deve começar a ser filmado no próximo ano, com o retorno das estrelas da franquia original: Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Segundo a Variety, o novo longa será dirigido por David Leitch, de “O Dublê” (The Fall Guy).

