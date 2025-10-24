george-clooney-sugere:-assalto-ao-louvre-merece-estar-em-“14-homens-e-um-segredo”

O ator americano George Clooney comentou, com bom humor, o roubo de joias avaliadas em milhões de dólares no Museu do Louvre, na França. Em entrevista à Variety durante um evento na última quinta-feira (23/10), o astro fez uma brincadeira relacionando o caso ao novo filme “14 Homens e um Segredo”, sequência da famosa franquia de assaltos estrelada por ele.
“Se você é um ladrão profissional como eu, ficaria muito orgulhoso desses caras”, brincou Clooney em conversa com a repórter da Variety durante a estreia do AFI Fest de seu novo filme, Jay Kelly, dirigido por Noah Baumbach.
Veja as fotos
Leia Também
O ator que interpreta Danny Ocean sugeriu que uma cena semelhante ao roubo poderia até inspirar o roteiro da sequência “14 Homens e um Segredo”, produção em que contracena com Brad Pitt. “Acho que devemos roubar o Louvre”, disse em tom descontraído.
Apesar da brincadeira, Clooney classificou o assalto como “terrível” e demonstrou curiosidade sobre o desfecho da investigação: “Eu me pergunto se eles vão pegar esses caras. Eles parecem ter feito um bom trabalho em se safar”, comentou.
Em entrevista ao E! News no início de outubro, o ator já havia adiantado que “14 Homens e um Segredo” deve começar a ser filmado no próximo ano, com o retorno das estrelas da franquia original: Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Segundo a Variety, o novo longa será dirigido por David Leitch, de “O Dublê” (The Fall Guy).