Geração Z vai a encontros apenas por comida grátis, aponta pesquisa

Para a geração Z, o romance pode ter um preço — e um orçamento, de acordo com a pesquisa da Intuit, realizada em setembro deste ano com 1500 entrevistados. Com os aluguéis aumentando cada vez mais e a segurança no emprego parecendo inalcançável, os jovens estão levando sua ansiedade financeira para a vida amorosa: quase um em cada três solteiros frequenta encontros apenas por causa da comida grátis.

“Embora possa parecer cômico, essa estatística ressalta as reais pressões financeiras que os jovens adultos enfrentam. Para alguns, namorar também serve como uma forma de esticar o orçamento, além de criar conexão”, diz os autores da pesquisa.

O levantamento, realizado pela empresa especializada em melhorias financeiras, mostrou como a ansiedade econômica está remodelando os hábitos de namoro dos jovens, ou até mesmo a decisão de namorar. O objetivo era descobrir a relação entre romance e dinheiro.

Cerca de 54% dos entrevistados ajustaram seus hábitos de namoro para serem mais econômicos, com homens (60%) e a geração Z no geral (56%) liderando essa mudança.

Além disso, 44% da geração Z dizem que só namorariam alguém que ganhasse mais que eles, em comparação com apenas 29% dos adultos.

O relatório constatou que mais da metade dos entrevistados da geração Z afirma ter reduzido os encontros por causa da pressão financeira, o maior índice entre todas as gerações. Os pesquisadores também revelaram que um em cada cinco já evitou completamente os encontros para economizar dinheiro.

Estar em um relacionamento saudável envolve uma troca de confiança

Atualmente, existem diversos tipos de relações, monogâmicas ou não

Cada vez mais pessoas se sentem confortáveis para explorar novos tipos de relacionamento

Entretanto, a geração Z parece ainda ser majoritariamente monogâmica

Pesquisas mostram que dormir com a parceria pode melhorar o sono e o bom-humor

Boletos e trabalho acabam com o tesão do brasileiro, segundo pesquisa

Outro ponto significativo da pesquisa é que 33% dos entrevistados terminaram um relacionamento por causa de dinheiro, sendo a geração Y (38%) a mais propensa a tomar essa decisão.

Jantar grátis

O jantar grátis já se tornou uma realidade, com influencers e até artistas postando sobre essa situação. A cantora Chiara King compartilhou com seus 4,2 milhões de seguidores sua opinião, que viralizou: “Quando você concorda em ir a um encontro, mas ele é chato e você está lá apenas pelo jantar grátis”.

Em 2019, os pesquisadores Brian Collisson, Jennifer L. Howell e Trista Harig apelidaram o fenômeno de “foodie calls” (ligações gastronômicas), uma variação lúdica do termo mais conhecido como “booty call” (chamada de sexo casual).