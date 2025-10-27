Geração Z vai a encontros apenas por comida grátis, aponta pesquisa

Para a geração Z, o romance pode ter um preço — e um orçamento, de acordo com a pesquisa da Intuit, realizada em setembro deste ano com 1500 entrevistados. Com os aluguéis aumentando cada vez mais e a segurança no emprego parecendo inalcançável, os jovens estão levando sua ansiedade financeira para a vida amorosa: quase um em cada três solteiros frequenta encontros apenas por causa da comida grátis.
Leia também
-
Sexo ou amizade? Estudo revela o que geração Z quer na TV e no cinema
-
Sexóloga indica os sinais de que você é viciado em traição
-
5 posições sexuais com penetração profunda para quem tem pênis pequeno
-
Como a geração Z redefine o trabalho com o “minimalismo profissional”
“Embora possa parecer cômico, essa estatística ressalta as reais pressões financeiras que os jovens adultos enfrentam. Para alguns, namorar também serve como uma forma de esticar o orçamento, além de criar conexão”, diz os autores da pesquisa.
Além das gerações estarem menos interessadas em sexo nas telonas, os filmes estão oferecendo menos
O levantamento, realizado pela empresa especializada em melhorias financeiras, mostrou como a ansiedade econômica está remodelando os hábitos de namoro dos jovens, ou até mesmo a decisão de namorar. O objetivo era descobrir a relação entre romance e dinheiro.
Cerca de 54% dos entrevistados ajustaram seus hábitos de namoro para serem mais econômicos, com homens (60%) e a geração Z no geral (56%) liderando essa mudança.
Além disso, 44% da geração Z dizem que só namorariam alguém que ganhasse mais que eles, em comparação com apenas 29% dos adultos.
O relatório constatou que mais da metade dos entrevistados da geração Z afirma ter reduzido os encontros por causa da pressão financeira, o maior índice entre todas as gerações. Os pesquisadores também revelaram que um em cada cinco já evitou completamente os encontros para economizar dinheiro.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Estar em um relacionamento saudável envolve uma troca de confiança
Getty Images2 de 6
Atualmente, existem diversos tipos de relações, monogâmicas ou não
Getty Images3 de 6
Cada vez mais pessoas se sentem confortáveis para explorar novos tipos de relacionamento
Getty Images4 de 6
Entretanto, a geração Z parece ainda ser majoritariamente monogâmica
Getty Images5 de 6
Pesquisas mostram que dormir com a parceria pode melhorar o sono e o bom-humor
Getty Images6 de 6
Boletos e trabalho acabam com o tesão do brasileiro, segundo pesquisa
Getty Images
Outro ponto significativo da pesquisa é que 33% dos entrevistados terminaram um relacionamento por causa de dinheiro, sendo a geração Y (38%) a mais propensa a tomar essa decisão.
Jantar grátis
O jantar grátis já se tornou uma realidade, com influencers e até artistas postando sobre essa situação. A cantora Chiara King compartilhou com seus 4,2 milhões de seguidores sua opinião, que viralizou: “Quando você concorda em ir a um encontro, mas ele é chato e você está lá apenas pelo jantar grátis”.
Em 2019, os pesquisadores Brian Collisson, Jennifer L. Howell e Trista Harig apelidaram o fenômeno de “foodie calls” (ligações gastronômicas), uma variação lúdica do termo mais conhecido como “booty call” (chamada de sexo casual).