Gerluce tenta roubar dinheiro do quarto das Três Graças e acaba presa no cômodo: “Desculpa!”

Nos próximos capítulos de “Três Graças”, Gerluce (Sophie Charlotte) protagoniza uma das cenas mais angustiantes da novela até agora. Movida pelo desespero de ver a mãe, Lígia (Dira Paes), cada vez mais debilitada, ela toma uma decisão drástica: pegar parte do dinheiro escondido no quarto das Três Graças, dentro da casa de Arminda (Grazi Massafera), onde trabalha como cuidadora.

Antes do ato, Gerluce faz uma espécie de oração diante da imagem de Santa Rita de Cássia, tentando justificar o que está prestes a fazer: “Ah, minha Santa Rita de Cássia, a senhora me perdoe… Mas emprestado não é roubado. Vou pegar um pouco daquele dinheiro pra comprar os remédios da minha mãe… Os de verdade! Não esses que, a gente já sabe, são falsos”.

Comovida com a piora do estado de saúde da mãe, Gerluce entra no quarto proibido e localiza as notas de duzentos reais escondidas entre sacolas. Mas o que parecia um plano rápido e silencioso vira um pesadelo: ao tentar sair, ela descobre que está presa. “Tô trancada!”, grita em pânico, girando a maçaneta repetidamente.

A tensão cresce com o medo de ser flagrada. Em pânico, ela decide devolver o dinheiro ao esconderijo: “Desculpa, Santa Rita… Mas não dá! O medo falou mais alto… Eu devolvi o dinheiro, tá aqui de novo no mesmo lugar!”.

Sem saída, Gerluce escala a janela e foge por ali — sem saber que está sendo observada por Célio (Otávio Müller), que presencia tudo escondido do lado de fora.

A sequência carrega carga emocional e suspense, revelando o conflito moral de Gerluce e colocando em xeque o segredo de que os remédios fornecidos pela Fundação Ferette podem estar ligados à piora dos pacientes. A cena também acende o alerta sobre possíveis desdobramentos envolvendo Célio, que agora tem em mãos uma informação preciosa — e perigosa.