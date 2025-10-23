Gerson marca primeiro gol pelo Zenit e celebra volta após lesão: “Muito feliz”

O meia Gerson marcou nesta quarta-feira (23/10) seu primeiro gol com a camisa do Zenit, na vitória por 6 a 0 sobre o Orenburg, pela Copa da Rússia. O ex-jogador do Flamengo foi titular e anotou o segundo gol da equipe após aproveitar o rebote de uma cobrança de falta e finalizar de perna esquerda para o fundo das redes do goleiro Sysuev.

Gerson estava afastado quase dois meses por conta de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita, e retornou aos gramados em 19 deste mês, entrando aos 42 minutos da etapa final na vitória por 3 a 0 sobre o FK Sochi.

Gerson atuando no Zenit Reprodução Gerson com a camisa da Seleção Brasileira Reprodução/Instagram: @cbf_futebol Gerson na apresentação pelo Flamengo Reprodução/Instagram: @flamengo

Em entrevista após o jogo, o meio-campista falou sobre a recuperação e agradeceu: “Muito feliz pelo retorno aos gramados. Infelizmente tive uma lesão séria, com uma recuperação demorada. Graças a Deus consegui recuperar bem e voltar antes do prazo natural. Agradecer ao departamento médico do Zenit por todo o suporte e ajuda nesse período. Agora é focar em estar 100%, ter sequência e em ajudar a equipe nas competições que temos pela frente.”

Mesmo com apenas oito partidas disputadas pelo clube russo, Gerson avaliou sua adaptação como positiva e citou os compatriotas no elenco como apoio. “A adaptação tem sido muito boa. Fui muito bem recebido na cidade, pelos companheiros de time e, sem dúvida, o fato de ter outros brasileiros ajuda. Tenho certeza que conseguirei entregar meu melhor futebol aqui no Zenit. Trabalho forte no dia a dia para isso. Feliz pelo meu primeiro gol e com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir”, destacou.

Paralelamente, o nome de Gerson voltou à pauta no Brasil como possível reforço do Palmeiras para 2026. O clube paulista estaria “bem avaliado” em relação ao jogador, embora, conforme apurado, “não existam negociações” formais até o momento.

De acordo com veículos de imprensa, o Verdão já teria considerado o jogador para atuar como segundo volante ou aberto pelo lado direito em seu esquema tático 4-4-2.

