Gilberto Gil e Jorge Ben Jor dividem o palco após mais de 30 anos

Uma saudação entre amigos-irmãos que há muito não cantavam juntos. Assim foi o encontro entre Gilberto Gil e Jorge Ben Jor no último domingo (26/10). O autor de País Tropical fez uma das três aparições surpresas no show com que Gil encerrou, no palco da Farmasi Arena, a turnê Tempo Rei, com que celebrou seus 80 anos. A noite contou ainda com Herbert Vianna e Flor Gil, neta do anfitrião.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Tanto na sexta-feira, quanto no sábado, Gilberto Gil apresenta a tour Tempo Rei no Allianz Parque

Divulgação 2 de 4

Após morte de Preta, Gilberto Gil anuncia data para retomar sua turnê

Instagram/Reprodução 3 de 4

Gilberto Gil se apresenta em Brasília com a turnê Tempo Rei, a última de sua carreira. O show acontece na noite deste sábado (7/6), na Arena BRB Mané Garrincha

4 de 4

Gilberto Gil durante show de sua turnê de despedida, Tempo Rei, em Brasília

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Leia também

Gil e Jorge, que lançaram em 1975 o álbum Ogum e Xangô, não dividiam o palco há mais de 30 anos. A última vez foi no início dos anos 1990 em um festival que promoveu, no Riocentro, Zona Oeste da cidade, encontros entre grandes da MPB .

Leia a matéria completa no site do NewMag, parceiro do Metrópoles.