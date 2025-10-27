27/10/2025
Gilberto Gil e Jorge Ben Jor dividem o palco após mais de 30 anos

Escrito por Metrópoles
Uma saudação entre amigos-irmãos que há muito não cantavam juntos. Assim foi o encontro entre Gilberto Gil e Jorge Ben Jor no último domingo (26/10). O autor de País Tropical fez uma das três aparições surpresas no show com que Gil encerrou, no palco da Farmasi Arena,  a turnê Tempo Rei, com que celebrou seus 80 anos. A noite contou ainda com Herbert Vianna e Flor Gil, neta do anfitrião.

Gil e Jorge, que lançaram em 1975 o álbum Ogum e Xangô, não dividiam o palco há mais de 30 anos. A última vez foi no início dos anos 1990 em um festival que promoveu, no Riocentro, Zona Oeste da cidade, encontros entre grandes da MPB .

Leia a matéria completa no site do NewMag, parceiro do Metrópoles.

