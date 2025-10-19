Gilberto Gil presenteia alunos de escola pública com show em SP

A turnê de despedida de Gilberto Gil contou com uma plateia especial na última sexta-feira (17/10). Entre os milhares de fãs no Allianz Parque, em São Paulo, estavam o professor de educação infantil Daniel Mendes e uma turma de 20 alunos de uma escola municipal de Santo André, na região metropolitana da capital. O grupo assistiu ao show a convite do próprio cantor.

Tudo começou com o filme “Alegrias de quintal: uma mini história de Gilberto Gil”, dirigido pelo professor Daniel e estrelado pelas crianças da EMEIEF Cândido Portinari. O objetivo do projeto sobre a história do artista era enriquecer o repertório dos alunos com foco na cultura afro-brasileira.

“No início do ano, eu apresento canções brasileiras. E essa turma gostou muito de ‘Esperando na Janela’. Depois, apresentei ‘Aquele Abraço’ e eles queriam dedicar, apresentar para os funcionários da escola. Após as férias de julho, perguntei se eles queriam conhecer a história daquele cantor e foi unanimidade”, contou o professor ao Metrópoles.

Daniel leu um livro biográfico de Gilberto Gil com os alunos e percebeu que as crianças estavam envolvidas no projeto. Então, deu a ideia de espalhar a história que eles estavam estudando. As crianças escolheram produzir um filme.

“Riqueza pedagógica”

Enquanto estudavam os cenários, cenas e personagens, o professor aproveitava para trabalhar outros temas, como o vocabulário das músicas de Gil, a geografia do Brasil a partir das cidades por onde ele passou e o contexto histórico das canções. “Foi um projeto de muita riqueza pedagógica”, ressaltou. “Tem a questão da brincadeira, da dramatização que eles fizeram, da autonomia de escolher as roupas, os papéis, além da música como forma de se expressar.”

O professor decidiu compartilhar o resultado nas redes sociais e o projeto chegou até Gilberto Gill. “Ele assistiu, se emocionou e decidiu que aquele encontro precisava acontecer ao vivo”, diz uma postagem compartilhada no perfil da turnê Tempo Rei.

A turma recebeu um convite da equipe do artista e da produtora da turnê, 30e, para assistir ao show na última sexta-feira, uma iniciativa que, na avaliação de Daniel, também é importante por democratizar o acesso à cultura, especialmente entre alunos de uma região periférica da cidade.

Para além do projeto pedagógico, o professor ainda destacou que a experiência ficou muito mais grandiosa por ter se transformado em uma interação real.

“É engraçado estar perto dele. A gente vê ele como alguém, de certa forma, divino, mas ao mesmo tempo, muito humano. Ele se abaixou para conversar com as crianças. Um aluno meu ainda está no desenvolvimento da oralidade por causa de uma deficiência e ele fez sons que agradassem essa criança. Foi um momento especial para mim, para os alunos e também para ele, por perceber que a música dele está se perpetuando por gerações.”