Gilberto Gil será homenageado por Bela Gil em palestra na ABL

Ele não é – e nunca foi – de escamotear emoções. E vai, certamente, ficar de olhos marejados. Gilberto Gil será o tema de uma palestra inédita que sua filha caçula, a chef e apresentadora Bela Gil, vai proferir na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde o cantor e compositor ocupa a cadeira de número 20.

Bela participa do ciclo de palestras “Filhos de Peixe”, no qual imortais são homenageados por alguns de seus filhos ilustres. Com o título de “Gilberto Gil – Filha de Peixe”, a apresentação está marcada para esta quinta-feira (16), às 17h30m, com entrada franca.

