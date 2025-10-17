Gilmar pede destaque e para julgamento sobre aborto. Placar é 2 x 0

Logo após o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votar pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, Gilmar Mendes pediu destaque da ação. Assim, a análise seguirá para o plenário presencial, mas ainda sem data marcada.

Prestes a se aposentar, Barroso proferiu o voto nesta sexta-feira (17/10). O ministro acompanhou a ministra aposentada Rosa Weber para que a interrupção da gravidez não seja crime no Brasil. Com isso, a Corte tem 2 votos a 0 pela descriminalização.

No voto, ao acompanhar Weber, Barroso ressaltou que “a interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal”.

O ministro ainda ratificou posicionamento dado em diversas entrevistas sobre a questão.

“Ninguém é a favor do aborto em si. O papel do Estado e da sociedade é o de evitar que ele aconteça, dando educação sexual, distribuindo contraceptivos e amparando a mulher que deseje ter o filho e esteja em circunstâncias adversas. Deixo isso bem claro para quem queira, em boa-fé, entender do que se trata verdadeiramente”, ressaltou.

Para ele, a discussão real não está em ser contra ou a favor do aborto. “É definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa. Vale dizer: se o Estado deve ter o poder de mandar a Polícia, o Ministério Público ou o juiz obrigar uma mulher a ter o filho que ela não quer ou não pode ter, por motivos que só ela deve decidir. E, se ela não concordar, mandá-la para o sistema prisional”, afirmou.

Prestes a se aposentar, Barroso pediu que Fachin marcasse sessão extra de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, em sessão virtual. Fachin atendeu ao pedido e marcou sessão que teve início nesta sexta-feira (17/10) e seguiria até o dia 20 de outubro.

Autoria e voto

A discussão sobre a descriminalização do aborto foi provocada no STF pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), autor da ação, e chegou a ser objeto de audiência pública em 2018 convocada pela ministra Rosa Weber. O objetivo era debater o tema com especialistas e representantes de entidades governamentais e da sociedade civil.

Rosa Weber era relatora do caso. Com a aposentadoria dela, a matéria segue com relatoria de Flávio Dino. No voto, antes de se aposentar, que segue válido, Weber destacou que, apesar da competência do Congresso Nacional para legislar sobre o tema, o Poder Judiciário é obrigado, constitucionalmente, a enfrentar qualquer questão jurídica a ele apresentada sobre lesão ou ameaça a direitos, seja da maioria ou das minorias.

“Na democracia, os direitos das minorias são resguardados, pela Constituição, contra prejuízos que a elas possam ser causados pela vontade da maioria. No Brasil, essa tarefa cabe ao Supremo Tribunal Federal”, frisou.

No voto, Rosa Weber ressaltou que não cabe ao STF elaborar políticas públicas relacionadas à justiça reprodutiva ou escolher alternativas normativas às adotadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, como as relacionadas às políticas de saúde pública das mulheres.

Porém, frisou que cabe ao STF “o diálogo institucional, por meio das técnicas processuais pertinentes, sejam elas para a coleta de dados e informações, como as audiências públicas, sejam as técnicas decisórias instauradoras da conversação democrática, como o apelo ao legislador”.

Rosa Weber ainda frisou que a discussão normativa, diante de valores constitucionais em conflito, não deve violar o princípio constitucional da proporcionalidade, ao punir com prisão a prática do aborto.

Para ela, a criminalização do aborto é “irracional sob a ótica da política criminal, ineficaz do ponto de vista da prática social e inconstitucional da perspectiva jurídica”.