09/10/2025
Universo POP
Gilmore Girls: veja como está elenco 25 anos após lançamento da série

A série Gilmore Girls, sucesso nos anos 2000, conquistou fãs por todo mundo com a amorosa e conturbada relação de Lorelai e Rory Gilmore. A produção foi lançada em 5 de outubro de 2000 e chegou ao fim em 15 de maio de 2007.

Disponível no catálogo da Netflix, Gilmore Girls acompanha a mãe solteira e autossuficiente Lorelai Gilmore, que equilibra seu relacionamento tumultuado com seus pais conservadores enquanto cria sua filha adolescente, Rory.

Veja como está o elenco da série atualmente:

Alexis Bledel

Alexis Bledel iniciou a carreira na televisão como Rory em Gilmore Girls. Ela esteve em outras produções importantes, como The Handmaid’s Tale e Quatro Amigas e um Jeans Viajante.

Bledel voltou a dar vida a Rory em 2016, no spin-off Gilmore Girls: Um Ano para Recordar.

Lauren Graham

Lorelai Gilmore na série dos anos 2000, a atriz atuou em produções como Seinfeld e Paenthood.

Lauren lançou, em 2013, o seu primeiro livro, Someday, Someday, Maybe: A Novel. O romance é uma ficcionalização das experiências de Lauren no mundo da representação de Nova Iorque em meados dos anos 1990.

Ela também esteve no spin-off Gilmore Girls: Um Ano para Recordar.

Lauren Graham

Scott Patterson

Scott Patterson fez sucesso como Luke Danes na série. Atualmente, ele comanda podcasts e segue relembrando o sucesso de Gilmore Girls em suas redes sociais.

Ele também esteve no elenco de Gilmore Girls: Um Ano para Recordar.

Jared Padalecki

Jared Padalecki conquistou o público como Dean Forrester em Gilmore Girls. Ele conquistou a televisão em outras produções de sucesso, com destaque para Supernatural.

O ator é pai de três filhos.

Foto colorida de Jared Padalecki - Metrópoles

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia era o bad-boy Jess Mariano na trama. Mas foi como Jack Pearson em This is Us que o ator ganhou destaque mundial.

Em 2016, Milo participou em três episódios do reavivamento de Gilmore Girls, retomando o papel de Jess Mariano.

