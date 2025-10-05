Ginasta do Clube Pinheiros morre aos 20 anos após acidente de moto

Atleta do Clube Pinheiros e promessa da ginástica brasileira, o ginasta Guilherme Augusto morreu aos 20 anos, após acidente de moto, na última sexta-feira (3/10). A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou a informação por meio de nota publicada nas redes sociais.

O jovem está sendo velado neste domingo (5/10), no Cemitério Primavera I, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a confederação, o sepultamento está previsto para às 15h30.

Ginasta Guilherme Augusto era especialista em barras paralelas e cavalo com alça

Guilherme Augusto era especializado nas barras paralelas e cavalo, tendo no currículo conquistas como o Pan Americano juvenil, os Jogos sul- americanos juvenil, o Sul- americano juvenil e cinco vezes o brasileiro juvenil de ginástica.

Leia a nota da Confederação Brasileira de Ginástica:

“Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto. A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”.