05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Ginasta do Clube Pinheiros morre aos 20 anos após acidente de moto

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ginasta-do-clube-pinheiros-morre-aos-20-anos-apos-acidente-de-moto

Atleta do Clube Pinheiros e promessa da ginástica brasileira, o ginasta Guilherme Augusto morreu aos 20 anos, após acidente de moto, na última sexta-feira (3/10). A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou a informação por meio de nota publicada nas redes sociais.

O jovem está sendo velado neste domingo (5/10), no Cemitério Primavera I, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a confederação, o sepultamento está previsto para às 15h30.

Veja as fotos

Divulgação/CBG
Ginasta Guilherme Augusto era especialista em barras paralelas e cavalo com alçaDivulgação/CBG
Divulgação/CBG
Ginasta Guilherme Augusto era especialista em barras paralelas e cavalo com alçaDivulgação/CBG
Reprodução/Instagram/@gymblogbrazil
Ginasta Guilherme Augusto era especialista em barras paralelas e cavalo com alçaReprodução/Instagram/@gymblogbrazil

Leia Também

Guilherme Augusto era especializado nas barras paralelas e cavalo, tendo no currículo conquistas como o Pan Americano juvenil, os Jogos sul- americanos juvenil, o Sul- americano juvenil e cinco vezes o brasileiro juvenil de ginástica.

Leia a nota da Confederação Brasileira de Ginástica:

“Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto. A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost