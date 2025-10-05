Ginasta do Pinheiros morre aos 20 anos após acidente de moto

Promessa da ginástica brasileira, o ginasta Guilherme Augusto morreu aos 20 anos de idade após acidente de moto. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou a informação por meio de nota publicada nas redes sociais.

O jovem será velado e sepultado ao longo deste domingo em sua cidade natal, Guarulhos (SP).

Na curta carreira, Augusto conta com conquistas importantes, como Pan-Americano Juvenil, Jogos Sul-Americanos Juvenis e Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica. Ele atuava nas barras paralelas e no cavalo.

Leia, na íntegra, o comunicado da CBG:

“Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Ginástica recebeu a notícia do falecimento, ocorrido na sexta-feira (3) do ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva, que defendia o Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. O atleta, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto. A CBG e todos os seus colaboradores se solidarizam com a família, amigos e membros da comunidade gímnica que com ele conviveram”.