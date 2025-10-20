Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial







O Brasil assegurou presença em duas finais masculinas do Mundial de Ginástica Artística, o primeiro do ciclo olímpicos para os Jogos de Los Angeles 2028. Caio Souza e Diogo Soares disputarão a final do individual na próxima quarta-feira (22), a partir das 8h (horário de Brasília. Caio também se classificou para a final de argolas; a briga por medalha será na sexta (24), a partir das 4h. As finais terão transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil no YouTube. O Mundial vai até domingo (25).

Ao término da fase classificatória nesta segunda (20), Caio Souza se credenciou à final individual geral com a oitava melhor nota (somatório dos seis aparelhos: argolas, barra-fixa, paralelas, salto, solo e cavalo), com 79.166 pontos, e Diogo Souza com a 10ª (78.798). Além do Brasil, somente China e Suíça emplacaram dois ginastas entre os 10 primeiros finalistas. Apenas 24 ginastas competirão por medalhas.

“De forma geral, o Diogo vem passando muito bem, tanto técnica como fisicamente. Fica bem claro que está mais confiante competindo, feliz e preparado. Isso se reflete diretamente no resultado. A tendência é se manter essa evolução e, quem sabe, progredir ainda mais nas próximas competições”, avaliou Daniel Biscalchin, técnico de Diogo Soares, de 23 anos.

Diogo Souza busca um pódio inédito no Mundial. Nas finais das últimas duas edições ele terminou em 10º lugar (Antuérpia 2023) e em 17º (Liverpool 2022) no individual geral. O ginasta também foi finalista nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024.

Caio Souza brilhou também na apresentação das argolas. Na saída do aparelho, cravou um triplo mortal e selou a classificação à final em oitavo lugar, atrás do belga Glen Cuyle, que ficou na sétima posição, com o mesmo somatório do brasileiro. Esta é a quarta vez que o ginasta de 32 anos vai à final de aparelhos e a sexta no individual geral.

Apenas oito atletas brigarão por pódio nas argolas em Jacarta. Caio também sonha com a conquista da primeira medalha em Mundiais.

“Argolas é um aparelho muito disputado, com notas muito próximas no alto nível. Há alguns anos, estamos trabalhando para aumentar a nota final. Fizemos esforços para melhorar a nota de partida, incorporamos e substituímos elementos, testamos saídas diferentes. Foi um longo caminho. Vimos o Caio fazer uma linda série, coroada com uma saída cravada. Isso fez toda a diferença para essa classificação histórica. Esse ginasta é um guerreiro incansável, que está de parabéns”, elogiou Ricardo Yokoyoma, treinador de Caio Souza.

Além de Caio e Diogo, a equipe masculina brasileira disputa o Mundial com Arthur Nory, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães. Já a feminina é composta pelas medalhista olímpicas Flávia Saraiva e Júlia Soares, e também por Júlia Coutinho e Sophia Weisberg.

Programação

Terça-feira (21) – Classificatórias femininas*

0h-1h15 – Subdivisão 4 feminina – Bangladesh, Croácia, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e Polônia

1h30-2h45 – Subdivisão 5 feminina – França, Islândia, Itália, Malásia, Marrocos, Suíça e Vietnã

3h30-4h45 – Subdivisão 6 feminina – Austrália, Bélgica, Costa Rica, Egito, Letônia, Mongólia, Romênia e Suécia

5h-6h15 – Subdivisão 7 feminina – Colômbia, Filipinas, Indonésia, México e Síria

6h30-7h45 – Subdivisão 8 feminina – África do Sul, Brasil, Chile, Índia, Noruega, Qatar e Ucrânia

8h30-9h45 – Subdivisão 9 feminina – Bulgária, Camarões, Eslovênia, Namíbia, Portugal, Tailândia e atletas neutras da Rússia

10h-11h15 – Subdivisão 10 feminina – Cazaquistão, China, Espanha, Hong Kong, Hungria, República Tcheca e atletas neutras de Belarus

Quarta (22) – Final masculina

8h30-11h – Final masculina do individual geral

Dia 23/10 – Final feminina

8h30-11h – Final feminina do individual geral

Dia 24/10 – Finais por aparelhos (dia 1)

4h-8h – Finais masculina de solo, salto feminino, cavalo com alças masculino, barras assimétricas femininas, argolas masculinas

Dia 25/10 – Finais por aparelhos (dia 2)

4h-8h – Finais masculinas de salto, trave feminina, barras paralelas masculinas, solo feminino e barra fixa masculina.

* As classificatórias terão transmissão online no Eurovision Sport (streaming grátis)