Gisele Bündchen se une a príncipe William por causa ambiental

A supermodelo Gisele Bündchen fez história ao se tornar a primeira brasileira a integrar o conselho do Prêmio Earthshot, projeto de sustentabilidade idealizado pelo príncipe William. Reconhecida mundialmente por sua carreira nas passarelas e por seu compromisso com causas ambientais, a ativista agora se une a um grupo seleto de líderes globais dedicados a impulsionar soluções inovadoras para os desafios climáticos do planeta.

A cerimônia deste ano será realizada em 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro — marcando a primeira vez que o evento acontece na América Latina. Vem saber mais!

Além de protagonizar passarelas, a supermodelo se destaca por seu ativismo ambiental

Prêmio em prol do meio ambiente

Criado em 2020 pelo príncipe William, o Prêmio Earthshot tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a projetos que contribuam para a preservação e regeneração do meio ambiente. A cada edição, cinco iniciativas de destaque são premiadas com recursos financeiros e apoio estratégico, escolhidas por um conselho composto por personalidades globais.

Leia também

A iniciativa foi criada pelo príncipe William em 2020

Príncipe William na edição de 2024 do Prêmio Earthshot

A edição de 2025 marca a primeira vez que a solenidade será realizada na América Latina

Em 2025, além de Bündchen, o grupo conta com nomes como a atriz Cate Blanchett, o chef José Andrés, a empresária Indra Nooyi e a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Em seu primeiro ano como membro do conselho do Prêmio Earthshot, Gisele participará de uma sessão liderada por Dame Christiana Figueres, presidente do Prêmio Earthshot e uma das principais arquitetas do Acordo de Paris, para ajudar a escolher os cinco ganhadores da edição.

“O Prêmio Earthshot lança luz sobre soluções que inspiram esperança e transformação, e tenho orgulho de representar o Brasil ao compartilhar essas histórias com o mundo”, afirmou a modelo via comunicado oficial.

Gisele Bündchen é a primeira brasileira a integrar o conselho do Prêmio Earthshot

A escolha da supermodelo como jurada fortalece a presença da iniciativa na América Latina

Gisele também é reconhecida por seu ativismo referente à mulheres e crianças em situações vulneráveis

Trajetória como ativista ambiental

Fora das passarelas, Bündchen tem uma trajetória sólida como ativista ambiental. Ao lado de sua família, criou o Projeto Água Limpa, no Rio Grande do Sul, voltado à recuperação de nascentes e preservação de recursos hídricos. A modelo também atua em iniciativas de proteção da vida selvagem, reflorestamento e agricultura regenerativa, além de colaborar com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Apesar de ainda se envolver em projetos de moda, Gisele se aposentou das passarelas em 2015

A supermodelo aposta em frutas, legumes, vegetais e temperos naturais para sua alimentação

Nas redes sociais, Bündchen compartilha registros do seu dia a dia conectado com a natureza