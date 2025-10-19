Giullia Buscaccio encarna elfa lendária em noite de glamour em baile de halloween

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
giullia-buscaccio-encarna-elfa-lendaria-em-noite-de-glamour-em-baile-de-halloween

A atriz Giullia Buscaccio marcou presença no Baile de Halloween da Sephora 2025, realizado em São Paulo, com uma produção inspirada em Galadriel, a poderosa elfa criada por J.R.R. Tolkien no universo de O Senhor dos Anéis. O visual, feito sob medida, foi complementado por joias da Vivara, que acrescentaram ainda mais brilho e sofisticação à proposta da noite.

O evento acontece em um momento especial da carreira da artista, que vive uma fase de destaque com dois novos trabalhos no streaming. No dia 29 de outubro, estreia na Netflix a série Os Donos do Jogo, na qual Giullia interpreta uma das protagonistas. Já em 6 de novembro, o público poderá vê-la em uma participação na nova temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Veja as fotos

Divulgação
Giullia Buscaccio será a protagonista da nova novela da GloboDivulgação
Divulgação/Aline Arruda/ Netflix
Xamã, Giullia Buscacio, Mel Maia e Roberto Pirillo interpretam Búfalo, Suzana Guerra, Mirna Guerra e Jorge GuerraDivulgação/Aline Arruda/ Netflix
Reprodução/Globo
Giullia Buscacio será a protagonista de “dorama brasileiro”Reprodução/Globo
(Após Renascer, Giullia Buscacio mergulha em série policial do Globoplay / Crédito Instagram)
(Após Renascer, Giullia Buscacio mergulha em série policial do Globoplay / Crédito Instagram)

Segundo a atriz, os papéis marcam um novo momento em sua trajetória, explorando personagens diferentes dos que o público está acostumado a vê-la interpretar.

Sobre o processo de criação do figurino para o baile, Giullia revelou que costuma se inspirar em grandes produções audiovisuais. “Eu sempre gosto de mergulhar no mundo do cinema e da TV na hora de criar minhas produções para eventos como o Baile da Sephora. Eu amo esse momento da montação, gosto de criar uma playlist e já vou entrando no personagem. Amo que esses eventos também são perfeitos para reencontrar amigos e colegas de profissão”, contou.

Com a interpretação da icônica personagem de Tolkien e o ritmo intenso de novos trabalhos, Giullia vive uma fase de afirmação artística, em que moda, atuação e imaginação se cruzam em perfeita harmonia.

