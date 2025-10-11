Gizelly Bicalho atualiza estado de saúde da mãe após diagnóstico de câncer de intestino

11/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
gizelly-bicalho-atualiza-estado-de-saude-da-mae-apos-diagnostico-de-cancer-de-intestino

A ex-BBB Gizelly Bicalho, de 33 anos, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10/10) para atualizar os fãs sobre a saúde da mãe, Márcia Machado, diagnosticada com câncer de intestino em junho de 2024. A advogada revelou detalhes sobre o tratamento e os próximos passos da recuperação.

Em seu perfil, Gizelly contou: “Acabamos de deixar minha mãe para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, chamada de reversão da colostomia.” A cirurgia é uma etapa importante no processo de recuperação e representa um avanço significativo no tratamento da mãe da ex-BBB.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@gizellybicalho
Gizelly Bicalho alertou sobre as divulgações
Créditos: Reprodução Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, participante do “BBB 20”, da Globo, é advogada e apresentadoraCréditos: Reprodução Instagram @gizellybicalho
Reprodução Instagram @gizellybicalho/ montagem
Gizelly BicalhoReprodução Instagram @gizellybicalho/ montagem

Recentemente, Gizelly compartilhou com os seguidores a rotina de cuidados da mãe, mostrando como a família tem se unido nesse período delicado. A ex-BBB tem se mantido próxima e acompanhando de perto cada fase do tratamento, emocionando fãs com sua transparência e carinho.

Nas redes, seguidores e fãs enviaram mensagens de apoio e força para a mãe de Gizelly, destacando a relação próxima e o cuidado da família diante do desafio. Com a cirurgia marcada e a expectativa de melhora, Gizelly Bicalho segue compartilhando cada passo da jornada ao lado da mãe.

logo-contil-1.png

