Gizelly Bicalho revela que mãe com câncer vai passar por cirurgia

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou nessa sexta-feira (10/10) que a mãe, Márcia Machado, vai fazer uma cirurgia, diagnosticada com câncer de intestino em junho de 2024.

Nas redes sociais, a advogada disse: “Acabamos de deixar minha mãe para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, chamada de reversão da colostomia.”

A cirurgia é uma etapa importante no processo de recuperação e representa um avanço significativo no tratamento da mãe da ex-BBB. “É um procedimento para reconectar as partes do intestino, restaurando o trânsito natural das fezes”, comentou.

Gizelly também comentou sobre sua relação com a fé em meio a doença da mãe: “Muitas vezes estamos olhando mais para o diagnóstico do câncer do que para um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que te prometeu! É poderoso para reverter o diagnóstico, curar, fazer milagres. O milagre já aconteceu!”