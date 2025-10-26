Gkay confirma nova edição da “Farofa” e celebra reconciliação com Carlinhos Maia

26/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Gkay confirmou que a “Farofa” já tem data para acontecer: 12 e 13 de janeiro! Em entrevista exclusiva à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, durante o show de Ivete Sangalo em São Paulo no último sábado (26/10), a influenciadora deu um spoiler do evento e também comentou a sua recente reconciliação com Carlinhos Maia.

Aliás, Gkay contou que um dos dias mais especiais da história da Farofa foi o show de Ivete Sangalo: “Acho que o dia que mais me emocionei na Farofa foi o dia do show dela. Quando ela chegou para cantar no meu aniversário, eu não acreditei”, exaltou a influenciadora. “Foi um show que parou a Farofa inteira: para gritar, cantar e chorar. Eu chorei do início ao fim.”

Para completar, a humorista adiantou que já está planejando a próxima edição de seu tradicional festival em comemoração ao seu aniversário. A festa não acontece desde 2023, mas já tem data marcada para 2026: “12 e 13 de janeiro, está confirmada. Aonde vai ser, eu não vou contar, mas vocês vão estar lá, eu tenho certeza”, adiantou Gkay.

Para encerrar, Gkay também comemorou a reconciliação com Carlinhos. Os dois haviam se desentendido durante uma viagem à Lapônia no Natal de 2024, mas agora já resolveram suas diferenças: “É meu irmão, né, gente? Sempre vai ser, sempre será. A gente às vezes tem uns ‘arranca-rab*’, mas irmão tem isso. Faz parte, mas agora só amor”, explicou.

