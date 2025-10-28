Gkay recebeu sugestão de Ivete Sangalo para nova edição da Farofa

Uma das festas mais badaladas no mundo das subcelebridades já tem data para uma próxima edição. Depois de um intervalo, desde 2023, a Farofa da Gkay foi anunciada para o próximo ano, nos dias 12 e 13 de janeiro.

Leia também

Em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, Gkay falou sobre boatos de que a festa teria sido adiada por “ser muito bagaceira” e não combinar mais com a nova imagem da influenciadora, que tem focado no mundo da moda:

“A Farofa sempre vai combinar com a Gkay. Costumam falar: ‘Ah, porque a Gkay agora é isso ou aquilo’. Eu acho tão cafona quando uma pessoa se limita a ser uma coisa só. Eu sou a Gkay da Farofa, mas também posso ser a Gkay da primeira de um desfile da Schiaparelli. Gosto dessa brincadeira e dessa dualidade. Um dia estou jogada no chão, curtindo um show na Farofa, e no outro estou lá com uma roupa de R$ 300 mil, na primeira fila de um desfile”.

Para a próxima edição Gkay adianta:

“Queremos fazer uma mistura do Brasil com o Egito. Recebi uma ideia muito legal. Inclusive, uma das ideias foi a Ivete Sangalo que me deu. Ela falou: ‘Traz isso para a Farofa’. Eu vou implementar e depois vou contar para vocês o que foi essa ideia”.

Fama de “pegação”

Ainda na entrevista, Gkay conta que a Farofa ganhou a fama de ser um lugar com muita “pegação”. Ela destaca que não é algo diferente de outras festas.

“Criou-se esse estereótipo muito grande por conta do darkroom da Farofa. ‘Meu Deus, você vai para a Farofa e não pode ir namorando ou casado’. Na verdade, gente, é uma festa que acontece em um hotel e cada pessoa tem seu quarto e sua privacidade. Você acha que cada um vai fazer alguma coisa ali na frente de todo mundo? Não vai. É uma festa normal. Uma boa festa. A melhor que eu já frequentei”.

Cancelamento, xenofobia e tretas

Ainda em entrevista exclusiva ao Metrópoles, Gkay abriu o jogo sobre cancelamento, xenofobia e treta com famosos. A influenciadora também falou sobre o posto de musa do Salgueiro e a preparação para o Carnaval.

Asssista a entrevista com Gkay: