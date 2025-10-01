01/10/2025
Universo POP
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido

Gladson anuncia entrega da Ponte da Sibéria e cobra ligação entre Xapuri e Sena Madureira

“Eu inauguro ela, se Deus permitir, nos próximos 30 ou 40 dias. Precisamos finalizar essa tão importante obra”, acrescentou

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governador Gladson Cameli (PP) afirmou, em entrevista ao Gazeta Entrevista nesta quarta-feira (1º), que a Ponte da Sibéria, em Xapuri, deve ser entregue à população nos próximos 30 a 40 dias. A obra, aguardada há anos, é considerada estratégica para a região do Alto Acre.

Em diálogo com a imprensa, o governador do Acre destacou grandes feitos. Foto: Diego Gurgel/Secom

Segundo o governador, além de beneficiar diretamente os moradores de Xapuri, a ponte abre caminho para um projeto ainda maior, que ele defendeu como missão para as próximas gestões: a ligação terrestre entre Xapuri e Sena Madureira.

“É uma obra que não vai beneficiar apenas a população de Xapuri. Ali é um escoamento para que, no futuro, os próximos governantes coloquem nos seus planejamentos ligar Xapuri a Sena Madureira”, destacou Cameli.

Gladson reforçou que sua prioridade agora é concluir a ponte, mas fez questão de apontar o próximo passo que considera fundamental para o desenvolvimento da região.

Governador visitou obras da ponte Sibéria, que está 93% concluída. Foto: José Caminha/Secom

“Eu inauguro ela, se Deus permitir, nos próximos 30 ou 40 dias. Precisamos finalizar essa tão importante obra”, acrescentou.

Ponte da Sibéria

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa, que alcançou 93% da sua conclusão. Com extensão total de 363 metros, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões de investimento do Estado.

Ponte tem previsão de entrega para outubro deste ano. Foto: Pedro Devani/Secom

“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam, vou mostrar que estou pegando a pá de concreto para chancelar a união entre o bairro da Sibéria e a zona urbana de Xapuri”, declarou.

Camelí também ressaltou que a obra só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo, e representa o cumprimento de um direito constitucional: o de ir e vir. “Essa obra vai entrar para a história porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas.”

Obra beneficia 5 mil moradores, segundo Deracre. Foto: José Caminha/Secom

O governador mencionou ainda a ansiedade da comunidade local e garantiu que o bairro da Sibéria será beneficiado com uma estrutura que ficará marcada na história da cidade. “O povo está ansioso, e não tenham dúvida do sucesso que será essa ponte”, disse.

Entrega da ponte é esperada pela população de Xapuri. Foto: José Caminha/Secom

Ele destacou a importância da união de esforços para a conclusão da obra da ponte que liga Xapuri ao bairro da Sibéria. “Essa é a prova concreta de uma mobilização conjunta entre equipes, poder público, bancada federal, governo estadual, prefeitura municipal e, principalmente, desses guerreiros que trabalharam incansavelmente, dia e noite, com empenho e dedicação”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost