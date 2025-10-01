Gladson anuncia entrega da Ponte da Sibéria e cobra ligação entre Xapuri e Sena Madureira

O governador Gladson Cameli (PP) afirmou, em entrevista ao Gazeta Entrevista nesta quarta-feira (1º), que a Ponte da Sibéria, em Xapuri, deve ser entregue à população nos próximos 30 a 40 dias. A obra, aguardada há anos, é considerada estratégica para a região do Alto Acre.

Segundo o governador, além de beneficiar diretamente os moradores de Xapuri, a ponte abre caminho para um projeto ainda maior, que ele defendeu como missão para as próximas gestões: a ligação terrestre entre Xapuri e Sena Madureira.

“É uma obra que não vai beneficiar apenas a população de Xapuri. Ali é um escoamento para que, no futuro, os próximos governantes coloquem nos seus planejamentos ligar Xapuri a Sena Madureira”, destacou Cameli.

Gladson reforçou que sua prioridade agora é concluir a ponte, mas fez questão de apontar o próximo passo que considera fundamental para o desenvolvimento da região.

“Eu inauguro ela, se Deus permitir, nos próximos 30 ou 40 dias. Precisamos finalizar essa tão importante obra”, acrescentou.

Ponte da Sibéria

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa, que alcançou 93% da sua conclusão. Com extensão total de 363 metros, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões de investimento do Estado.

“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam, vou mostrar que estou pegando a pá de concreto para chancelar a união entre o bairro da Sibéria e a zona urbana de Xapuri”, declarou.

Camelí também ressaltou que a obra só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo, e representa o cumprimento de um direito constitucional: o de ir e vir. “Essa obra vai entrar para a história porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas.”

O governador mencionou ainda a ansiedade da comunidade local e garantiu que o bairro da Sibéria será beneficiado com uma estrutura que ficará marcada na história da cidade. “O povo está ansioso, e não tenham dúvida do sucesso que será essa ponte”, disse.

Ele destacou a importância da união de esforços para a conclusão da obra da ponte que liga Xapuri ao bairro da Sibéria. “Essa é a prova concreta de uma mobilização conjunta entre equipes, poder público, bancada federal, governo estadual, prefeitura municipal e, principalmente, desses guerreiros que trabalharam incansavelmente, dia e noite, com empenho e dedicação”, concluiu.