Gladson anuncia obra e entrega CNHs e equipamentos a motoristas durante ExpoFronteira

A abertura oficial da Expo Fronteira 2025, realizada nesta sexta-feira (3) em Assis Brasil, foi marcada por três importantes anúncios do Governo do Acre. O governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Jerry Corrêa e de secretários estaduais, apresentou um pacote de ações voltadas para infraestrutura, inclusão social e segurança no trânsito.

Os projetos anunciados contemplam diferentes áreas. O primeiro foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no município, com investimento de R$ 1,3 milhão. A obra integra um conjunto de emendas parlamentares que somam R$ 9 milhões e serão aplicadas em construções e reformas de quadras em várias localidades do estado.

O segundo destaque foi a entrega de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) por meio do programa CNH Social, que tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção profissional e social para a população.

Já o terceiro anúncio contemplou os mototaxistas de Assis Brasil. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como coletes refletivos e capacetes, para profissionais previamente inscritos no programa.

A solenidade contou ainda com a participação secretários, deputados entre outras autoridades. O pacote de medidas foi recebido como um incentivo direto ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida dos moradores da tríplice fronteira.

Confira a galeria: