03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Gladson anuncia obra e entrega CNHs e equipamentos a motoristas durante ExpoFronteira

Evento em Assis Brasil reúne cultura, lazer e fortalece a economia local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A abertura oficial da Expo Fronteira 2025, realizada nesta sexta-feira (3) em Assis Brasil, foi marcada por três importantes anúncios do Governo do Acre. O governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Jerry Corrêa e de secretários estaduais, apresentou um pacote de ações voltadas para infraestrutura, inclusão social e segurança no trânsito.

Gladson anuncia obra e entrega CNHs e equipamentos a motoristas durante ExpoFronteira/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Os projetos anunciados contemplam diferentes áreas. O primeiro foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção de uma quadra poliesportiva no município, com investimento de R$ 1,3 milhão. A obra integra um conjunto de emendas parlamentares que somam R$ 9 milhões e serão aplicadas em construções e reformas de quadras em várias localidades do estado.

Mototaxistas de Assis Brasil recebem coletes refletivos e capacetes do Detran/AC, fortalecendo a segurança no trânsito local/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O segundo destaque foi a entrega de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) por meio do programa CNH Social, que tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção profissional e social para a população.

Jerry Corrêa durante solenidade/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Já o terceiro anúncio contemplou os mototaxistas de Assis Brasil. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como coletes refletivos e capacetes, para profissionais previamente inscritos no programa.

Gladson e Jerry ecebem autoridades e representantes da região durante a abertura e solenidade/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A solenidade contou ainda com a participação secretários, deputados entre outras autoridades. O pacote de medidas foi recebido como um incentivo direto ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida dos moradores da tríplice fronteira.

Confira a galeria:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost