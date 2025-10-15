Gladson Cameli comemora 48 anos de casamento dos pais com homenagem nas redes sociais

O governador do Acre, Gladson Cameli, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para homenagear os pais, que completaram 48 anos de casamento no último dia 14 de outubro. Na postagem, ele destacou a união, a parceria e o amor que marcaram a trajetória do casal, afirmando que eles são seu maior exemplo de vida

“Vocês são o meu maior exemplo! Que Deus prolongue essa data por muitos e muitos anos. Obrigada por tudo, amo vocês”, escreveu ele. Nos comentários, os internautas celebraram a data e desejaram muitas bênçãos, saúde e felicidade aos pais do governador.

As mensagens ressaltaram a importância da família, o amor que une o casal e a admiração por sua história de vida. Seguidores destacaram a força e o exemplo de união, enquanto outros expressaram carinho e votos de longevidade.