15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Gladson Cameli comemora 48 anos de casamento dos pais com homenagem nas redes sociais

Publicação recebeu centenas de curtidas e mensagens de carinho de seguidores que destacaram a trajetória do casal.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governador do Acre, Gladson Cameli, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), para homenagear os pais, que completaram 48 anos de casamento no último dia 14 de outubro. Na postagem, ele destacou a união, a parceria e o amor que marcaram a trajetória do casal, afirmando que eles são seu maior exemplo de vida

“Vocês são o meu maior exemplo! Que Deus prolongue essa data por muitos e muitos anos. Obrigada por tudo, amo vocês”, escreveu ele. Nos comentários, os internautas celebraram a data e desejaram muitas bênçãos, saúde e felicidade aos pais do governador.

Pais do governador Gladson Cameli completaram 48 anos de casamento e receberam homenagem nas redes sociais/Foto: Reprodução/Instagram

As mensagens ressaltaram a importância da família, o amor que une o casal e a admiração por sua história de vida. Seguidores destacaram a força e o exemplo de união, enquanto outros expressaram carinho e votos de longevidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost