Gladson confirma ‘conversas avançadas’ com Bittar para formar chapa ao Senado em 2026

Camelí, que já se declarou pré-candidato ao Senado, afirmou que o diálogo com Bittar tem sido direto e alinhado

O governador do Acre, Gladson Camelí (PP), confirmou nesta quinta-feira (9) que mantém conversas avançadas com o senador Márcio Bittar (PL) para uma possível composição na disputa pelas duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

Os dois durante evento do Deracre nesta quinta-feira (9)/Foto: ContilNet

Camelí, que já se declarou pré-candidato ao Senado, afirmou que o diálogo com Bittar tem sido direto e alinhado, e aproveitou o momento para dar um puxão de prova em secretários de seu governo, afirmando que não há autorização para membros de sua equipe tratarem do assunto.

“Eu estou com conversas muito avançadas com o senador Márcio Bittar na segunda vaga do Senado. Nenhum secretário meu está autorizado a tratar desse tema. Uma composição já está bastante andamento”, declarou o governador.

Gladson reforçou que as tratativas para definir a segunda vaga são restritas a ele e ao senador Bittar, que deve disputar a reeleição no próximo pleito.

“Eu já tenho conversado com ele justamente para que a gente possa ter esse alinhamento na discussão, que já está seguro”, afirmou.

