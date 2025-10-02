Saiu! Gladson convoca novos aprovados no concurso público do ISE; veja lista completa

O governador Gladson Cameli anunciou, nesta quinta-feira (2), a convocação de novos candidatos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).
A lista com quase 20 nomeados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e representa mais uma etapa do reforço no quadro de servidores da instituição.
De acordo com o edital, os convocados terão o prazo de até 30 dias para apresentar a documentação exigida e assinar o Termo de Posse, formalizando sua entrada no serviço público.
VEJA A LISTA:
I – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO: DOUGLAS CORDEIRO SOARES, TASSIO DOS SANTOS FERREIRA, JOAO PAULO FONSECA DE PAULA, JOAO PAULO LINHARES DE SOUSA, FRANCIVAN PEREIRA DE SOUZA (PCD), JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD), ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (PCD), PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA (PCD), ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA (PCD), WEVERTON ALMEIDA ALMADA (RECLASSIFICADO) e VORNEI HENRIQUE (RECLASSIFICADO);
II – ASSISTENTE SOCIAL: AMANDA JUSSARA DE SOUZA COSTA e ELIETE
DA SILVA BATISTA;
III – PSICÓLOGO: MARIA DA GLORIA LEITE MENDONCA e KAMILLA KIMMAY LIMA MAGALHÃES DE SOUZA;
IV – TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA: JOAS DA SILVA PEREIRA.