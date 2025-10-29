29/10/2025
Gladson diz estar tranquilo com julgamento no STJ: 'Só não quero interferência política'

Cameli ressaltou que encara o julgamento como uma oportunidade de apresentar novamente sua defesa

O governador do Acre, Gladson Cameli, comentou nesta quarta-feira (29) o julgamento marcado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata das investigações da Operação Ptolomeu. Ele afirmou estar tranquilo com a decisão e declarou confiar na Justiça.

“Com muita tranquilidade, para mim não é novidade. Isso, mais cedo ou mais tarde, teria que acontecer. Graças a Deus que já foi marcado, porque acaba com esse embróglio de politização que fica acontecendo aqui no Estado”, disse o governador.

Gladson diz confiar na Justiça e que está tranquilo com julgamento no STJ:/Foto: Reprodução

Cameli ressaltou que encara o julgamento como uma oportunidade de apresentar novamente sua defesa.

“Confio na Justiça, e vai ser mais um momento para eu expor a minha defesa perante os juízes. Como eu já falei, respeito, estou pronto, preparado”, afirmou.

O governador também destacou que espera um processo sem interferências externas.

“Só não quero que haja interferência política, porque, como eu disse, eu confio na Justiça. Até que me provem o contrário, vou continuar confiando na Justiça, e será um momento para eu apresentar mais uma vez a minha defesa àquela Corte Especial”, completou.

Em tom de brincadeira, ele acrescentou, após as entrevistas, que seus “opositores vão ter que me engolir”.

A Operação Ptolomeu, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, apura suspeitas de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro envolvendo contratos do governo acreano. Cameli responde ao processo, mas segue no cargo por decisão do STJ, que manteve medidas cautelares, como a entrega do passaporte e a proibição de deixar o país.

