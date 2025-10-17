Gladson diz que seu grupo está “enoivando” com o MDB e não descarta vice do partido na chapa de Mailza

O governador Gladson Cameli (Progressistas) falou sobre a relação política do seu grupo com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a possibilidade de uma aliança para as eleições de 2026, quando a vice-governadora Mailza Assis deve disputar o Governo do Acre com o apoio de Cameli.

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (14), Gladson foi questionado se há chance de o MDB indicar o vice na chapa de Mailza. Em tom descontraído, o governador afirmou que a relação entre os partidos está cada vez mais próxima.

“Vou ser mais o Gladson aqui. Nós não estamos namorando com o MDB, não. Nós estamos enoivando com o MDB. Então, tudo é possível. Quem quer construir alianças não tem que estar fazendo escolhas, impondo, tem que sentar na mesa, conversar e tem que ser mão dupla. Não adianta ser bom para o Progressistas se não for para os demais partidos aliados”, disse.

Cameli reforçou que as articulações para 2026 estão sendo feitas com base no diálogo e na construção coletiva, e destacou a importância de fortalecer todas as frentes políticas do grupo.

“Aqui todo mundo está focado em quê? Na cadeira de governador. Mas não podemos esquecer que temos que montar chapas para deputado estadual, deputado federal, ninguém governa só. Nós precisamos ter uma bancada federal fortalecida. E os parlamentares têm nos ajudado muito. Então, assim, é muito diálogo. Vai ter que ter muito diálogo no decorrer até chegar às convenções. E vai ter muita novidade pela frente, meu amigo”, completou o governador.

Na semana passada, Mailza Assis foi recebida na sede do MDB, em Rio Branco, onde se reuniu com dirigentes da sigla. O encontro, realizado na quarta-feira (8), marcou a abertura dos diálogos entre o Progressistas e o MDB sobre uma possível aliança nas eleições de 2026.

