02/10/2025
Gladson diz que vai entregar governo ‘no azul’: “Sem calote e com pagamento em dia”

Gladson destacou que, caso seja necessário, recursos de áreas não prioritárias poderão ser ajustados, mas enfatizou que toda ação do governo é pensada em benefício da população

Em entrevista concedida  ao jornalista Washington Aquino, na TV 5, nesta segunda-feira (2), o governador Gladson Cameli afirmou que pretende encerrar o ano de 2025 com as contas públicas equilibradas, sem atrasos no pagamento de servidores e fornecedores.

Gladson Cameli/Foto: Reprodução

“Eu vou fechar o ano no azul. A minha parte econômica, o planejamento, eu tenho reunido constantemente toda a minha equipe econômica, para que, inclusive, quando eu passar o bastão para o próximo governante, eu possa entregar o governo pagando todo mundo em dia, inclusive fornecedores, para que a gente não tenha problema de dar calote em nenhuma área. É isso que estamos trabalhando”, respondeu o chefe do Executivo.

Gladson destacou que, caso seja necessário, recursos de áreas não prioritárias poderão ser ajustados, mas enfatizou que toda ação do governo é pensada em benefício da população. “Aquilo que for necessário, caso haja excesso, o que não seja prioridade, nós iremos fazer. Apesar disso, quando falo em gestão pública, toda ação de um governo é prioridade em prol da sociedade”, completou.

