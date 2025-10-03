Gladson e Jerry Corrêa abrem Expo Fronteira 2025 com shows, rodeio e feira agropecuária

03/10/2025
O governador do Acre, Gladson Cameli, e o prefeito de Assis Brasil, Jerry Corrêa, abriram oficialmente, nesta sexta-feira (3), a Expo Fronteira 2025. O evento, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, reúne atrações culturais, shows musicais, rodeio e exposição agropecuária, movimentando a economia e o turismo no município que faz fronteira com Bolívia e Peru.

Durante a cerimônia, o governador e o prefeito deram as boas-vindas ao público, convidaram a população para prestigiar a programação e reforçaram a importância da feira para o fortalecimento da economia regional e da integração cultural na tríplice fronteira.

Autoridades e representantes da região dão início à Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil, evento que reúne shows, rodeio, feira agropecuária, artesanato e atrações culturais, fortalecendo a economia e o turismo na tríplice fronteira com Bolívia e Peru/Foto: ContilNet

A abertura também contou com a presença do vice-governador Mailza Assis, do deputado Edvaldo Magalhães, do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e do secretário de Obras do Acre, Ítalo Lopes, que acompanharam a solenidade e destacaram o papel da feira no desenvolvimento do Alto Acre.

Além da programação tradicional, a Expo Fronteira 2025 traz praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversões e atrações voltadas para toda a família. A expectativa da organização é que milhares de pessoas visitem Assis Brasil durante os três dias de festa, impulsionando a rede hoteleira e o comércio local.

Expo Fronteira 2025 terá shows, rodeio e feira agropecuária/Foto: Juan Diaz, ContilNet

No clima de descontração da primeira noite, o prefeito Jerry Corrêa celebrou o início da festa com o bordão “Sextou”, animando o público presente e marcando a abertura oficial do evento.

Veja o vídeo:

