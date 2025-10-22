Gladson e Sula serão homenageados com a mais alta comenda do Corpo de Bombeiros do Amazonas

O governador Gladson Cameli e a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, foram escolhidos para receber a Medalha Imperador Dom Pedro II, a mais importante honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A cerimônia de entrega está prevista para o mês de novembro, em Manaus, e marca o reconhecimento do apoio do governo do Acre em ações de integração entre os dois estados, especialmente pela abertura do ramal que liga Feijó (AC) a Envira (AM) — uma obra estratégica que vai facilitar o deslocamento de equipes de segurança e a implantação de um novo quartel dos bombeiros no município amazonense.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, destacou que a medalha simboliza a gratidão da corporação pela parceria firmada entre Acre e Amazonas.

“Essa é uma demonstração de respeito e reconhecimento ao governador Gladson Cameli e à presidente Sula Ximenes, que possibilitaram o acesso fundamental para o trabalho dos bombeiros e para a proteção das comunidades fronteiriças”, afirmou.

Para o governador Gladson Cameli, a homenagem reflete o espírito de cooperação entre os estados da Região Norte.

“Nosso governo trabalha de forma integrada para garantir o desenvolvimento e a segurança da nossa região. Recebo essa honraria com alegria e com o sentimento de que estamos no caminho certo, construindo parcerias que trazem benefícios reais à população”, declarou.

Já a presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o papel da união entre instituições para fortalecer o combate a riscos ambientais e proteger vidas.

“É muito gratificante ver que o trabalho conjunto entre os estados está dando resultados concretos. Essa medalha representa o valor da cooperação e do compromisso com a segurança e o meio ambiente”, pontuou.

Instituída pelo Decreto nº 25.717/2006, a Medalha Imperador Dom Pedro II é concedida a militares, servidores públicos e cidadãos que prestam serviços de relevância ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e à sociedade, sendo considerada a mais alta condecoração da corporação.