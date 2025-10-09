09/10/2025
Gladson fala sobre Jessica Sales ser vice de Mailza: ‘Nome muito forte’

Camelí afirmou que não há mais dúvidas dentro do grupo político sobre quem deve representar a continuidade de sua gestão

O governador do Acre, Gladson Camelí (PP), voltou a declarar apoio firme à candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo nas eleições de 2026. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (9), Camelí afirmou que não há mais dúvidas dentro do grupo político sobre quem deve representar a continuidade de sua gestão.

Gladson durante entrevista nesta quinta-feira (9)/Foto: ContilNet

“Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, disse o governador, ressaltando que Mailza vem ganhando força nas pesquisas e tem todas as condições de concorrer ao Palácio Rio Branco.

Camelí lembrou ainda que pretende renunciar ao cargo no dia 4 de abril de 2026, prazo previsto pela legislação eleitoral para quem deseja disputar outro cargo, e que, com isso, Mailza assumirá o governo do Estado.

“Eu já falei várias vezes: renuncio no dia 4 de abril. Quem assume é a Mailza, que está crescendo nas pesquisas e mostrando capacidade. Quem não enxerga isso é porque não quer ver”, afirmou.

Ao ser questionado sobre quem poderá ocupar o posto de vice na chapa de Mailza, o governador não descartou a possibilidade de o nome vir do MDB, partido que tem peso histórico nas eleições acreanas. “Tudo pode acontecer. Por que não?”, disse Camelí, ao ser questionado.

Entre os nomes cotados, Jéssica Sales, ex-deputada federal e integrante do MDB, foi mencionada pelo governador como uma opção para compor a chapa. “É um nome muito forte. Pode ser para vice também”, completou.

As declarações de Camelí reforçam a movimentação dentro da base aliada em torno de Mailza Assis, que se reuniu com representantes do MDB no início desta semana.

