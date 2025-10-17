Gladson faz troca no comando da Upa e torna sem feito algumas nomeações; confira

O governador Gladson Camelí publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (17) novas exonerações e nomeações de servidores da administração pública estadual.

Entre as mudanças estão a troca da gerencia-geral da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade do Povo (UPA), que antes estava sob comando de Chayane Martin da Silva e agora passa a ter a frente Marcelo Ermesson Alves, antes, gerente administrativo.

Também foram publicados decretos que tornam sem e efeito e excluem candidatos nomeados no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Confira:

Exonerações