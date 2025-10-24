24/10/2025
Gladson publica mudanças na lotação de comissionados no Diário desta sexta; confira

As alterações contemplam várias secretarias do Estado, como a Secretaria de Turismo, Fazenda e Administração

O governador Gladson Camelí publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (24), diversas alterações de lotações de servidores da estrutura de comunicação estadual.

As alterações foram publiadas no Diário desta sexta | Foto: Reprodução

As alterações contemplam várias secretarias do Estado, como a Secretaria de Turismo, Fazenda e Administração. Todos os servidores foram realocados para a Secretaria de Comunicação.

Entre as realocações está do servidor Aleff de Matos Lima, ocupante de cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Confira as demais mudanças:

Lotações

