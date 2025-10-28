Gladson publica novas exonerações e nomeações no Diário Oficial desta terça; veja lista

O governo do Acre divulgou, na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado, uma série de nomeações e exonerações em diferentes secretarias e órgãos públicos estaduais. As mudanças envolvem, principalmente, cargos de chefia e assessoramento nas pastas da Mulher (Semulher), Educação (SEE), Comunicação (Secom) e Agricultura (Seagri).

Entre as exonerações, destaca-se o desligamento, a pedido, de Christiane Cian Ferreira, do cargo de professora P2 da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). Também foram exonerados Tiago de Matos Correia, que ocupava cargo no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento (CAS-4); Laura Cristina Lopes de Souza, que exercia a função de diretora de Políticas para Mulheres da Semulher; e Franklin Lima da Costa, que atuava como assessor (CAS-4).

Outros nomes que deixam cargos comissionados incluem Joelda da Silva Pais Chaves, Luzivera Batista Silva Souza, Iana Ferreira Martins, Andrey Alves Maia, Elizangela de Siqueira Rodrigues, Elinaiara Freitas dos Santos, Luciane da Cunha Nogueira de Santana e Radson de Souza Martilho.

Entre as novas nomeações, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) foi a que recebeu mais mudanças. Joelda da Silva Pais Chaves foi nomeada diretora de Políticas para Mulheres, e Luzivera Batista Silva Souza passa a ocupar o cargo de assessora (CAS-7). Também foram nomeadas Ane Queli Tavares Monteiro (CAS-5), Thaynar Moura de Paiva (CAS-2), Naylena Rodrigues Chalub (CAS-2), Richard Lauriano (CAS-4), Elinaiara Freitas dos Santos (CAS-5), Luciane da Cunha Nogueira de Santana (CAS-3) e Ruth da Cruz Muniz (CAS-1).

Na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Nathally Gabriele Dias de Oliveira foi designada para cargo em comissão de referência CAS-4. Já na Secretaria de Comunicação (Secom), Nilda Dantas Pires assume o cargo de referência CAS-2. Por fim, na Secretaria de Agricultura (Seagri), Sebastião Cruz da Silva foi nomeado para o cargo de referência CAS-8.

As mudanças fazem parte da reestruturação administrativa em andamento no governo estadual e entram em vigor a partir da data de publicação no Diário Oficial.

