10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Gladson transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público e Acre terá ‘feriadão’ neste mês

Com a mudança, servidores estaduais terão folga na sexta-feira (31) em vez de terça-feira (28)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Estado do Acre publicou o Decreto nº 11.768, de 9 de outubro de 2025, que transfere o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente comemorado em 28 de outubro, para a sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025.

Feriados e pontos facultativos/Foto: Getty Images

A mudança foi determinada pelo governador Gladson de Lima Cameli, conforme as atribuições previstas no artigo 78, inciso VI, da Constituição do Estado do Acre. Segundo o texto, a alteração tem como base o fato de que a data original cairia em uma terça-feira, o que motivou a decisão de ajustar o calendário administrativo.

Com a nova medida, os servidores estaduais terão ponto facultativo na sexta-feira (31), formando um fim de semana prolongado. O decreto também estabelece que a norma entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

O governo ressalta que a decisão segue o disposto no Decreto nº 11.610, de 19 de dezembro de 2024, que trata da definição de feriados e pontos facultativos no calendário oficial do exercício de 2025. O Dia do Servidor Público é uma data comemorada nacionalmente em reconhecimento aos profissionais que atuam no serviço público, sendo tradicionalmente celebrado em 28 de outubro.

A medida vale apenas para os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, sem prejuízo das atividades consideradas essenciais, que deverão manter o funcionamento normal.

VEJA NA ÍNTEGRA

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost