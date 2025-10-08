Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta quarta-feira; veja a lista

O governo do Acre divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (8), uma série de nomeações, exonerações e designações em diferentes secretarias e órgãos estaduais. As mudanças envolvem cargos de chefia, assessoramento e funções especiais na administração pública.

Entre as publicações, destaca-se a nomeação de Luzia Jaqueline da Costa Silva Jesus como membro titular do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), representando o Órgão Gestor da Política Estadual de Assistência Social.

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Vanessa Rodrigues Carvalho foi nomeada para exercer cargo em comissão de referência CAS-2. A pasta também ganhou reforço com Larissa Bastos Marinho, designada para um cargo de referência CAS-5.

No âmbito da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Vivyane Alencar Marques Araújo do Nascimento Medeiros assumiu um cargo em comissão de referência CAS-5. Já no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE), Marcela Ferreira de Freitas foi nomeada para um cargo de natureza especial (CDAI-1), após ser exonerada de sua função anterior na referência CAS-5.

Outras alterações incluem a exoneração de André Vagner Caetano Ramírez, que ocupava cargo de natureza especial na administração indireta, e de Sthephany Cristine Penha Mota Farias, anteriormente nomeada para função de referência CAS-5.

Também foi publicada a nomeação de Jhenifer Keroli Rodrigues Lopes para cargo de chefia na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE) e a exoneração seguida de nomeação de Wélica dos Santos Pereira Macedo, que passa agora a integrar o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) em um cargo de referência superior (CAS-6).

Além das mudanças permanentes, o Diário Oficial trouxe designações temporárias. A secretária adjunta de Obras, Samara Raquel Damásio Pereira, foi designada para responder pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) entre os dias 6 e 9 de outubro, durante a ausência do titular da pasta.

As mudanças fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e foram publicadas oficialmente na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado do Acre.

VEJA NA ÍNTEGRA

EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES