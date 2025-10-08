08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta quarta-feira; veja a lista

Mudanças contemplam áreas da educação, habitação, meio ambiente e assistência social

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo do Acre divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (8), uma série de nomeações, exonerações e designações em diferentes secretarias e órgãos estaduais. As mudanças envolvem cargos de chefia, assessoramento e funções especiais na administração pública.

Entre as publicações, destaca-se a nomeação de Luzia Jaqueline da Costa Silva Jesus como membro titular do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), representando o Órgão Gestor da Política Estadual de Assistência Social.

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), Vanessa Rodrigues Carvalho foi nomeada para exercer cargo em comissão de referência CAS-2. A pasta também ganhou reforço com Larissa Bastos Marinho, designada para um cargo de referência CAS-5.

Mudanças contemplam áreas da educação, habitação, meio ambiente e assistência social/Foto: Reprodução

No âmbito da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), Vivyane Alencar Marques Araújo do Nascimento Medeiros assumiu um cargo em comissão de referência CAS-5. Já no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (SANEACRE), Marcela Ferreira de Freitas foi nomeada para um cargo de natureza especial (CDAI-1), após ser exonerada de sua função anterior na referência CAS-5.

Outras alterações incluem a exoneração de André Vagner Caetano Ramírez, que ocupava cargo de natureza especial na administração indireta, e de Sthephany Cristine Penha Mota Farias, anteriormente nomeada para função de referência CAS-5.

Também foi publicada a nomeação de Jhenifer Keroli Rodrigues Lopes para cargo de chefia na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE) e a exoneração seguida de nomeação de Wélica dos Santos Pereira Macedo, que passa agora a integrar o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) em um cargo de referência superior (CAS-6).

Além das mudanças permanentes, o Diário Oficial trouxe designações temporárias. A secretária adjunta de Obras, Samara Raquel Damásio Pereira, foi designada para responder pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) entre os dias 6 e 9 de outubro, durante a ausência do titular da pasta.

As mudanças fazem parte da rotina administrativa do governo estadual e foram publicadas oficialmente na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado do Acre.

VEJA NA ÍNTEGRA

EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost